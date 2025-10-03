जम्मू-कश्मीर में मौसम की पहला स्नोफॉल, बर्फ की सफेद चादर से ढके गुलमर्ग के पाहड़
कश्मीर घाटी में मौसम की पहली बर्फबारी हुई जिससे गुलमर्ग सोनमर्ग और गुरेज घाटी जैसे ऊँचे इलाके बर्फ से ढक गए। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले तीन दिनों में मैदानी इलाकों में व्यापक बारिश और ऊँचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान जताया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 5 से 7 अक्टूबर के बीच जम्मू और कश्मीर के मैदानी इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है।
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। कश्मीर के पहाड़ों पर शुक्रवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई तथा मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले तीन दिनों में मैदानी इलाकों में व्यापक बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान जताया है।
इसके प्रभाव में 4 अक्टूबर की शाम से 7 अक्टूबर तक एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। गुलमर्ग में बर्फबारी होने के बाद सोनमर्ग, गुरेज घाटी और अन्य ऊँचे इलाकों में मौसम की पहली भारी बर्फबारी होने की संभावना है।
5, 6 और 7 अक्टूबर के दौरान जम्मू और कश्मीर के मैदानी इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। बर्फबारी होने के बाद जम्मू-कश्मीर में टूरिज्म बढ़ने की संभावना है।
