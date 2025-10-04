Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बारिश के चलते मां वैष्णो देवी यात्रा पर 3 दिन की रोक, 8 अक्टूबर से दोबारा शुरू होगी यात्रा

    By Rakesh Sharma Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:42 AM (IST)

    खराब मौसम के पूर्वानुमान के कारण वैष्णो देवी की यात्रा 5 से 7 अक्टूबर तक स्थगित रहेगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यह घोषणा की है। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए श्राइन बोर्ड की वेबसाइट देखें। यात्रा 8 अक्टूबर को फिर से शुरू होगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    तीन दिन के लिए मां वैष्णो देवी की यात्रा रहेगी स्थगित। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। मौसम की बेरुखी और बारिश को लेकर आगामी तीन दिन के लिए मां वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित रहेगी, जिसकी जानकारी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा शुक्रवार रात्रि की 10:00 अपने एक्स हैंडल पर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आगामी 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मां वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित रहेगी, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है की इन तीन दिनों में मौसम खराब रहेगा और बारिश होगी।

    इसको लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया है और मां वैष्णो देवी की यात्रा आगामी 8 अक्टूबर को सुचारू होगी।

    वहीं अपने एक्स हैंडल में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने मां वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं से कहा है कि वह श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के साथ ही एक्स हैंडल पर अपडेट लेते रहें ताकि मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर किसी भी तरह की श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े।

    हालांकि, 4 अक्टूबर यानी कि आज मां वैष्णो देवी की यात्रा आम दिनों की तरह सुचारू रहेगी और श्रद्धालु आज शनिवार को बिना किसी परेशानी के अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं।

    बता दें कि बीते 26 अगस्त को खराब मौसम तथा भीषण बारिश के चलते मां वैष्णो देवी मार्ग पर अर्धकुमारी मंदिर क्षेत्र में भीषण हादसा पेश आया था जिसमें 34 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी जबकि कई श्रद्धालु घायल हो गए थे।

    इसके बाद लगातार मौसम बेरुखी रहा और करीब 22 दिन मां वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित रही थी और बीते 17 सितंबर को श्राइन बोर्ड द्वारा मां वैष्णो देवी की यात्रा को सुचारू किया गया था।

    यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में मौसम की पहला स्नोफॉल, बर्फ की सफेद चादर से ढके गुलमर्ग के पाहड़

    यह भी पढ़ें- 'डूबता टाइटेनिक है पाकिस्तान...', UKPNP ने गुलाम कश्मीर में हिंसक प्रदर्शन की बताई वजह