बारिश के चलते मां वैष्णो देवी यात्रा पर 3 दिन की रोक, 8 अक्टूबर से दोबारा शुरू होगी यात्रा

खराब मौसम के पूर्वानुमान के कारण वैष्णो देवी की यात्रा 5 से 7 अक्टूबर तक स्थगित रहेगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यह घोषणा की है। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए श्राइन बोर्ड की वेबसाइट देखें। यात्रा 8 अक्टूबर को फिर से शुरू होगी।

संवाद सहयोगी, कटड़ा। मौसम की बेरुखी और बारिश को लेकर आगामी तीन दिन के लिए मां वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित रहेगी, जिसकी जानकारी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा शुक्रवार रात्रि की 10:00 अपने एक्स हैंडल पर दी।

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आगामी 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मां वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित रहेगी, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है की इन तीन दिनों में मौसम खराब रहेगा और बारिश होगी।

इसको लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया है और मां वैष्णो देवी की यात्रा आगामी 8 अक्टूबर को सुचारू होगी। वहीं अपने एक्स हैंडल में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने मां वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं से कहा है कि वह श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के साथ ही एक्स हैंडल पर अपडेट लेते रहें ताकि मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर किसी भी तरह की श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े।