    'डूबता टाइटेनिक है पाकिस्तान...', UKPNP ने गुलाम कश्मीर में हिंसक प्रदर्शन की बताई वजह

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 07:30 PM (IST)

    यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी (यूकेपीएनपी) के जमील मकसूद ने पाकिस्तान को डूबता टाइटेनिक जहाज बताते हुए कहा कि गुलाम जम्मू-कश्मीर के लोग अब उसके साथ नहीं रहना चाहते। उन्होंने क्षेत्र में भ्रष्टाचार भाई-भतीजावाद और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण लोगों के प्रदर्शन करने पर मजबूर होने की बात कही।

    UKPNP के अध्यक्ष जमील मकसूद ने पाक को बताया डूबता टाइटेनिक। सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी (यूकेपीएनपी) के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष जमील मकसूद ने पाकिस्तान को डूबता टाइटेनिक जहाज बताया और कहा कि गुलाम जम्मू-कश्मीर के लोग उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और बुनियादी सेवाओं के अभाव में लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं।

    गुलाम जम्मू-कश्मीर में इन्हीं कारणों से ¨हसक प्रदर्शन हो रहे हैं। यूकेपीएनपी राजनीतिक पार्टी है, जो स्वतंत्र और संयुक्त कश्मीर की पक्षधर है।जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के 60वें सत्र से इतर मकसूद ने एएनआइ से कहा, 'घोर भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से लोग आक्रोशित हैं।

    गुलाम जम्मू-कश्मीर में नकली खाद्य पदार्थों की भरमार

    गुलाम जम्मू-कश्मीर में नकली खाद्य पदार्थों व वस्तुओं की भरमार है। यहां के लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास और नौकरी के अवसरों से वंचित हैं।' उन्होंने बताया, 'युवा संयुक्त जम्मू-कश्मीर के लिए उठ खड़े हुए हैं। हम अपनी स्थानीय पहचान को पाकिस्तान में विलीन या खत्म करने की अनुमति नहीं देंगे। पाकिस्तान डूबता टाइटेनिक है और हम अब इसकी सवारी करने के लिए तैयार नहीं हैं।

    अल्पसंख्यक ¨हदुओं पर अत्याचार को उजागर किया

    यूकेपीएनपी के सत्र में राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान के सीईओ एसएन शर्मा ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक ¨हदुओं के साथ हो रहे उत्याचार को उजागर किया और वैश्विक समुदाय से मानवाधिकारों उल्लंघन के लिए पाकिस्तान की जवाबदेही तय करने की मांग की।

    (न्यूज एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

