डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी (यूकेपीएनपी) के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष जमील मकसूद ने पाकिस्तान को डूबता टाइटेनिक जहाज बताया और कहा कि गुलाम जम्मू-कश्मीर के लोग उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और बुनियादी सेवाओं के अभाव में लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं।

गुलाम जम्मू-कश्मीर में इन्हीं कारणों से ¨हसक प्रदर्शन हो रहे हैं। यूकेपीएनपी राजनीतिक पार्टी है, जो स्वतंत्र और संयुक्त कश्मीर की पक्षधर है।जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के 60वें सत्र से इतर मकसूद ने एएनआइ से कहा, 'घोर भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से लोग आक्रोशित हैं।

गुलाम जम्मू-कश्मीर में नकली खाद्य पदार्थों की भरमार गुलाम जम्मू-कश्मीर में नकली खाद्य पदार्थों व वस्तुओं की भरमार है। यहां के लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास और नौकरी के अवसरों से वंचित हैं।' उन्होंने बताया, 'युवा संयुक्त जम्मू-कश्मीर के लिए उठ खड़े हुए हैं। हम अपनी स्थानीय पहचान को पाकिस्तान में विलीन या खत्म करने की अनुमति नहीं देंगे। पाकिस्तान डूबता टाइटेनिक है और हम अब इसकी सवारी करने के लिए तैयार नहीं हैं।