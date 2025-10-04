जम्मू के कंडी क्षेत्रों में जंगली बंदरों के उत्पात से किसानों को भारी नुकसान, फसलें कर रहे बर्बाद

जम्मू के विजयपुर में जंगली बंदरों का आतंक जारी है जिससे किसान परेशान हैं। बंदर मक्की और मौसमी सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सांबा जिले के जंगलों से आए बंदरों के झुंड खेतों में उत्पात मचा रहे हैं जिससे किसानों की मेहनत बर्बाद हो रही है। किसान प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं ताकि फसलों को बचाया जा सके नुकसान को कम किया जा सके।

संवाद सहयोगी, जागरण, वियजपुर। जम्मू संभाग के सीमांत कंडी क्षेत्र विजयपुर में जंगली बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये बंदर न केवल मक्की की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं बल्कि अन्य मौसमी सब्जियों को भी अपना आहार बना रहे हैं। किसानों का कहना है कि जिला सांबा के जंगलों व पहाड़ी क्षेत्रों से रिहायशी मैदानी क्षेत्रों में पहुंचे इन जंगली बंदरों के झुंड हर तरफ उत्पात मचा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कंडी क्षेत्र में बंदरों का उत्पात कंडी क्षेत्र में जंगली बंदरों का उत्पात सिर चढ़कर बोल रहा है। ये बंदर दिन के समय ही मक्की सहित अन्य किस्म की फसलों को अपना आहार बनाने से बाज नहीं आ रहे। ये उत्पाती बंदर किसानों की मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं।

परेशान किसान हंस राज, बोध राज, गोविंद राम, धर्मपाल, देवी दित्ता, हरवंस लाल, चमन लाल, मुलख राज, नाजिर अहमद, अमीन मलिक, सादिक, माजीद हुसैन अन्य ने बताया कि पहाड़ी व जंगली क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में जंगली बंदर इन दिनों रिहायशी गावों में पहुंच चुके हैं।