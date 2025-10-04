जम्मू के कंडी क्षेत्रों में जंगली बंदरों के उत्पात से किसानों को भारी नुकसान, फसलें कर रहे बर्बाद
जम्मू के विजयपुर में जंगली बंदरों का आतंक जारी है जिससे किसान परेशान हैं। बंदर मक्की और मौसमी सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सांबा जिले के जंगलों से आए बंदरों के झुंड खेतों में उत्पात मचा रहे हैं जिससे किसानों की मेहनत बर्बाद हो रही है। किसान प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं ताकि फसलों को बचाया जा सके नुकसान को कम किया जा सके।
संवाद सहयोगी, जागरण, वियजपुर। जम्मू संभाग के सीमांत कंडी क्षेत्र विजयपुर में जंगली बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये बंदर न केवल मक्की की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं बल्कि अन्य मौसमी सब्जियों को भी अपना आहार बना रहे हैं। किसानों का कहना है कि जिला सांबा के जंगलों व पहाड़ी क्षेत्रों से रिहायशी मैदानी क्षेत्रों में पहुंचे इन जंगली बंदरों के झुंड हर तरफ उत्पात मचा रहे हैं।
कंडी क्षेत्र में बंदरों का उत्पात
कंडी क्षेत्र में जंगली बंदरों का उत्पात सिर चढ़कर बोल रहा है। ये बंदर दिन के समय ही मक्की सहित अन्य किस्म की फसलों को अपना आहार बनाने से बाज नहीं आ रहे। ये उत्पाती बंदर किसानों की मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं।
इन दिनों खरीफ सीजन की फसलें लगभग पकने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन जंगली बंदर इन पकी हुई कंडी क्षेत्रों की खरीफ फसलें जिनमें मक्की, बाजरा, जवार, रौंगी आदि शामिल है, को चट्ट कर रहे हैं।
किसानों की परेशानी
किसानों को जंगली बंदरों के उत्पात से छुटकारा पाने का कोई जरिया नहीं मिल रहा। उन्होंने जिला प्रशासन व वन्य जीव संरक्षण विभाग से रिहायशी क्षेत्रों में आए बंदरों के झुंडों को खदेड़ने व पकड़ने के लिए उचित कदम उठाने की अपील की है।
परेशान किसान हंस राज, बोध राज, गोविंद राम, धर्मपाल, देवी दित्ता, हरवंस लाल, चमन लाल, मुलख राज, नाजिर अहमद, अमीन मलिक, सादिक, माजीद हुसैन अन्य ने बताया कि पहाड़ी व जंगली क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में जंगली बंदर इन दिनों रिहायशी गावों में पहुंच चुके हैं।
प्रभावित गांव पंचायतें
जंगली बंदरों के उत्पात से कई गांव पंचायतें प्रभावित हैं। इनमें राजेंद्रपुरा, राया, सुचानी, बढ़ोडी, गुड़ा-सलाथिया, बदवाल, संगवाल, रांजडी, पेखडी आदि शामिल हैं। किसानों का कहना है कि जिन खेतों से मक्की की बंपर पैदावार मिलती थी, उन खेतों में सिर्फ फसल के पत्ते ही नजर आते हैं।
पैदावार को बंदर चुराकर ले चुके हैं। फसलों के अलावा मौसमी सब्जियों को भी जंगली बंदर अपना आहार बनाकर आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। लोगों द्वारा अपने घरों के पास खेतों में लगाई गई सब्जियों में लौकी, तोरई, घीया, बैंगन, फलियां आदि को बंदर बर्बाद कर रहे हैं।
किसानों की मांग
किसानों ने जिला प्रशासन व वन्य जीव संरक्षण विभाग से रिहायशी क्षेत्रों में आए बंदरों के झुंडों को खदेड़ने व पकड़ने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है।
