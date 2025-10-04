Language
    जम्मू-कश्मीर के सोपोर में पुलिस का बड़ा एक्शन, नशीले पदार्थ के साथ तीन ड्रग तस्कर गिरफ्तार

    By raziya noor Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 01:38 PM (IST)

    श्रीनगर के सोपोर में पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। संगरी टाप पर नाका चेकिंग के दौरान मकसूद अहमद लोन रियाज़ अहमद डांगरू और सैयद अहमद खान को चरस के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है ताकि उनके नेटवर्क का पता लगाया जा सके।

    सोपोर में तीन मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार,मादक पदार्थ जब्त। (File Photo)

    जागरण संवाददाता,श्रीनगर। नशीले पदार्थों के खिलाफ अपने सघन अभियान के तहत, सोपोर पुलिस ने संगरी टाप पर नाका चेकिंग के दौरान तीन ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया।

    गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मकसूद अहमद लोन, पुत्र अब्दुल अहद लोन, निवासी रामपोरा, रियाज़ अहमद डांगरू, पुत्र सोनाउल्लाह डांगरू, निवासी यमरान बोमईतथा सैयद अहमद खान, पुत्र गुलज़ार अहमद खान, निवासी दिवेर लोलाब,कुपवाड़ा के तौर पर हुई है।

    उन्हें एक मोटरसाइकिल (पंजीकरण संख्या पीबी-07-बीबी- 7763) पर जाते समय रोका गया। उनकी तलाशी लेने पर उनके पास से चरस जैसा प्रतिबंधित पदार्थ बरामद हुआ। तीनों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत सोपोर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और उनके संबंधों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

