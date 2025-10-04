उत्तरी कश्मीर के जुमागुंड गांव में छाया है अंधेरा, दो वर्षों में भी ठीक नहीं हो पाई ट्रांसमिशन लाइन

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में जुमागुंड गांव के लोग पिछले दो साल से बिजली संकट से जूझ रहे हैं। भारी बर्फबारी से ट्रांसमिशन लाइनें क्षतिग्रस्त होने के बाद स्थिति गंभीर हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार की उदासीनता के कारण जनरेटर होने के बावजूद ईंधन की कमी से उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है।

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के जुमागुंड गांव में बिजली की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। गांव के लोग बीते दो साल से अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। संबंधित विभाग द्वारा खराब पड़ी बिजली ट्रांसमिशन लाइनों की मरम्मत न करने के कारण ग्रामीणों को यह समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

गांव में जनसेट लगाए गए, लेकिन ईंधन की कमी के कारण बेकार गांव में विल्कप के तौर पर जनसेट भी लगाए गए हैं, लेकिन ईंधन की कमी के कारण ये जनरेटर भी इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं। यह संकट 2023 की सर्दियों में हुई भारी बर्फबारी के बाद शुरू हुआ, जिससे गांव की ट्रांसमिशन लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं और घर पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए।