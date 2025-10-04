जम्मू-कश्मीर में डेंगू के मरीजों की संख्या एक हजार के पार, जम्मू जिले में सामने आए सबसे अधिक मामले

जम्मू-कश्मीर में डेंगू के मरीजों की संख्या 1227 तक पहुंची है लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम मामले आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जम्मू जिले में सबसे अधिक 496 मामले दर्ज हुए हैं। फागिंग अभियानों और जागरूकता कार्यक्रमों के कारण डेंगू के मामलों में कमी आई है। चिकनगुनिया के मामले भी इस वर्ष कम हैं।

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में डेंगू के मरीजों की संख्या एक हजार के पार पहुंच गई है। अब तक पूरे प्रदेश में 1227 लोग मच्छरों के काटने से डेंगू से पीड़ित हुए हैं। लेकिन बावजूद इसके इस वर्ष कम मामले आए हैं। लगातार चलाए जा रहे फागिंग अभियानों का भी थोड़ा असर देखने को मिल रहा है।

जम्मू जिले में सबसे अधिक मामले स्वास्थ्य विभाग के मलेरिया विंग के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष अभी तक डेंगू के 1227 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें सबसे अधिक 496 मामले जम्मू जिले में हैं। इस बार जम्मू नगर निगम के अधीन आने वाले क्षेत्रों में ही अधिक मामले आ रहे हैं। 371 मामले जम्मू नगर निगम और 125 मामले ग्रामीण क्षेत्रों में दर्ज हुए हैं।

एक दिन में सबसे अधिक मामले एक दिन पहले शुक्रवार को सबसे अधिक 75 मामले दर्ज हुए। आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष अभी तक 15,788 लोगों की डेंगू की जांच हुई है। वहीं बीते वर्ष अभी तक 15210 लोगों की जांच हुई थी लेकिन 2108 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी थी।

इस वर्ष कम मामले इस वर्ष अगर देखा जाए तो करीब तीस से चालीस प्रतिशत कम मामले आ रहे हैं। इस वर्ष अभी तक एक ही मरीज की डेंगू के कारण मौत हुई है। यह भी पढ़ें- कश्मीर में एनएचएम चयन सूची घोटाले का पर्दाफाश, क्राइम बांच में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज चिकनगुनिया के मामले भी कम इस वर्ष चिकनगुनिया के मामले भी कम आए हैं। अभी तक चिकनगुनिया के कुल 17 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें 15 जम्मू जिले, एक कठुआ और एक कश्मीर में दर्ज हुआ है। वहीं बीते वर्ष 2024 में अभी तक चिकनगुनिया के 118 मामले दर्ज हो चुके थे।