कश्मीर सीमेंट उद्योग में बड़ा बदलाव, मालगाड़ी सेवा के बाद कीमतें टूटी, राष्ट्रीय ब्रांडों की बिक्री भी बढ़ी

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। घाटी तक मालगाड़ी सेवा शुरू होने के दो महीने बाद ही घाटी में सीमेंट तेज़ी से सस्ते में और ज़्यादा मात्रा में पहुंच रहा है। सीमेंट की कीमतों में 30 से 35 रुपये प्रति बैग की गिरावट आई है जबकि राष्ट्रीय ब्रांड अब स्थानीय उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी बचत हो रही है और घाटी के निर्माण बाजार का स्वरूप बदल रहा है।

कई वर्षों तक घाटी के सीमेंट उद्योग पर नौ स्थानीय उत्पादकों का दबदबा रहा, जो कम कीमतों और रसद संबंधी लाभों के कारण फल-फूल रहे थे। लेकिन नई मालगाड़ी सेवा ने परिवहन लागत इतनी कम कर दी है कि राष्ट्रीय ब्रांड अब लगभग घरेलू ब्रांडों के समान ही दरों पर बिक रहे हैं।

राजा ने कहा, पहले जब हम उधमपुर या होशियारपुर से सीमेंट लाते थे, तो माल ढुलाई की ऊंची लागत के कारण छोटे ग्राहकों को लाभ नहीं मिल पाता था। अब हम सीधे रेलवे स्टेशन से डिलीवरी कर सकते हैं और हर ग्राहक को प्रति बैग लगभग 30 से 35 रुपये की बचत होती है।

माल ढुलाई में लगभग 35 रुपये की कमी आई 9 अगस्त से पहले, अंबुजा सीमेंट की कीमत घर पर 470 से 480 रुपये प्रति बैग के बीच थी। उन्होंने कहा, अब यह 435 से 450 रुपये में बिकता है। माल ढुलाई में लगभग 35 रुपये की कमी आई है और जीएसटी 28 से घटकर 18 प्रतिशत हो गया है।

हमारी बिक्री दोगुनी हो गई दो महीने पहले, उधमपुर में 433 रुपये का सीमेंट का एक बैग सड़क परिवहन के बाद कश्मीर पहुंचकर 510 रुपये में मिलता था। अब, वही बैग ट्रेन से लगभग 400 रुपये में पहुंचता है। व्यापारियों का कहना है कि प्रति सीमेंट बैग माल ढुलाई लागत सड़क मार्ग से 55 रुपये से 90 रुपये से घटकर रेल मार्ग से केवल 10 रुपये से 25 रुपये रह गई है। नतीजतन, राष्ट्रीय ब्रांड का सीमेंट, जो कभी 480 से 530 रुपये में बिकता था, अब 410 से 440 रुपये में बिक रहा है जो लगभग स्थानीय ब्रांडों के बराबर है। रमीज ने कहा, इससे हमारी बिक्री दोगुनी हो गई है। लोग अब बाहरी ब्रांडों को पसंद करते हैं।

स्थानीय निवासी अहमद नसीर ने कहा, मैं बिजबिहारा में अपना घर बना रहा हूं और लागत में बहुत अंतर है। पहले मुझे लगभग 480 रुपये प्रति बोरी स्थानीय सीमेंट खरीदना पड़ता था, लेकिन अब मैं लगभग 430 रुपये में अंबुजा सीमेंट खरीदता हूं। इससे मुझे हज़ारों रुपये की बचत हो रही है।