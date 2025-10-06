कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी; बांडीपोरा-गुरेज मार्ग बंद, यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी

कश्मीर के गुलमर्ग गुरेज समेत ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई है जिससे घाटी में ठंड का मौसम जल्दी शुरू हो गया है। गुरेज घाटी में बर्फबारी के बाद बांडीपोरा-गुरेज मार्ग पर यातायात रोक दिया गया है। अधिकारियों ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया है। सिंथन टॉप ज़ोजिला दर्रा में भी बर्फबारी हुई है।

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। गुलमर्ग, गुरेज और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों सहित कश्मीर के ऊंचे इलाकों में इस सप्ताह मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, जिसके बाद से घाटी में सर्दियों का समय से पहले आगमन का संकेत मिला। गुरेज़ घाटी में बर्फबारी के बाद यातायात प्रतिबंध इसके अलावा अनंतनाग के सिंथन टॉप, ज़ोजिला दर्रा, गुमरी, मिनीमर्ग के अलावा अन्य कई ऊंचाई वाले इलाकों में भी ताजा बर्फबारी हुई है। गुरेज घाटी के प्रवेश द्वार राजदान टॉप पर बर्फबारी के बाद अधिकारियों ने सोमवार को बांडीपोरा-गुरेज मार्ग पर वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से एहतियाती उपाय के रूप में उठाया गया है।

यातायात प्रतिबंध और सुरक्षा उपाय इस बीच, मध्य कश्मीर के ज़ोजिला और सोनमर्ग के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी की खबर है। एक यातायात अधिकारी ने कहा कि अगर बर्फबारी जारी रही तो किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर भी यातायात रोक दिया जाएगा।