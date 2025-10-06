लद्दाख हिंसा के बाद जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक ने लोगों के नाम भेजा संदेश, जानें क्या कहा?

पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक ने लेह में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष जारी रखने का आग्रह किया है। जोधपुर सेंट्रल जेल से भेजे संदेश में उन्होंने न्यायिक जांच होने तक जेल में रहने की बात कही है। वांगचुक ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के लिए प्रार्थना की।

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। लेह में 24 सितंबर के हिंसक प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार किए गए लद्दाख के पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक ने लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए कहा है। वांगचुक ने जेल से भेजा संदेश जोधपुर सेंट्रल जेल से भेजे अपने संदेश में वांगचुक ने कहा है कि वह लेह में हिंसक प्रदर्शन व उसके बाद हुई लद्दाख पुलिस व सुरक्षाबलों की कार्रवाई की न्यायिक जांच तक जेल में रहने को तैयार हैं। वांकचुक के बड़े भाई का सेतन दोरजे लेय व उनके वकील मुस्तफा हाजी ने शनिवार को जोधपुर में उनसे भेंट करने के बाद इस संदेश को लद्दाख के लोगों के साथ साझा किया है।

लद्दाख प्रशासन ने मजिस्ट्रेट जांच के दिए हैं आदेश लद्दाख प्रशासन ने 24 सितंबर के हालात को लेकर मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन लेह अपेक्स बॉडी व कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस इस मामले में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिए गए लेह के 70 निवासियों में से अभी तक 30 को रिहा किया गया है। वहीं 40 अन्य को छुड़ाने के लिए प्रयास जारी हैं।

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति आरक्षण को 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत करना, हिल काउंसिलों में महिलाओं को एक-तिहाई महिला आरक्षण देना, भोती व पुरगी भाषाओं को मान्यता मिलना व 3,000 से अधिक पदों को भरने की कार्रवाई केंद्र से बातचीत की उपलब्धियां हैं।