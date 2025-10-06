Language
    जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव: भाजपा के उम्मीदवारों की दौड़ में कौन-कौन है शामिल? जानें सीटों का गणित

    By vivek singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:57 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर से राज्यसभा के लिए भाजपा उम्मीदवार का फैसला जल्द होने की उम्मीद है। कई नेता उम्मीदवारी के लिए जोर लगा रहे हैं। संभावित दावेदारों में पूर्व उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह और अन्य पूर्व विधायक शामिल हैं। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नाम पर मुहर लग सकती है। तरुण चुग के अनुसार अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान द्वारा लिया जाएगा।

    नेकां और कांग्रेस ने अभी तक सीटों पर फैसला नहीं किया है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू-कश्मीर से राज्यसभा के लिए भाजपा के उम्मीदवार के नाम पर फैसला जल्द ही होने की उम्मीद है। पार्टी के एक दर्जन से अधिक नेता दिल्ली में अपने करीबियों की मदद से राजनीतिक उम्मीदों की पूर्ति के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं।

    राज्यसभा चुनाव के लिए दावेदारों की लंबी कतार

    पूर्व उपमुख्यमंत्री डा निर्मल सिंह, पूर्व विधायक सत शर्मा, प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी व विधानसभा चुनाव न जीत पाए पूर्व विधायक रविन्द्र रैना शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व विधायक शाम चौधरी, सुखनंदन चौधरी, अजय नंदा के साथ मुनीश शर्मा, असीम गुप्ता आदि भी दावेदारों में शामिल हैं।

    केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक

    दिल्ली में जम्मू कश्मीर भाजपा के राज्यसभा के उम्मीदवार के नाम पर फाइनल मुहर लगाने के लिए पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दस अक्टूबर तक संभव हो सकती है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का कहना है कि जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए भाजपा उम्मीदवार का नाम पार्टी हाइकमान द्वारा तय किया जाना है।

    हालांकि पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि हमने जम्मू में कोर ग्रुप की बैठक में पार्टी उम्मीदवार के लिए कुछ नामों पर चर्चा की है। अब अगले कुछ दिनों में दिल्ली में भाजपा हाइकमान की बैठक में इस बारे में अंतिम फैसला लिया जाएगा। उन्होंनें बताया कि यह बैठक कब होगी, इसके बारे में अभी तय नहीं हुआ है।

    भाजपा हाईकमान की पसंद कौन होगा?

    भाजपा हाईकमान जम्मू-कश्मीर से राज्यसभा के लिए किसी ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहती है, जो संसद में न सिर्फ पार्टी की नीतियों को मजबूती से रख सके, अपितु दिल्ली में जम्मू-कश्मीर की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों को भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाए। ऐसे में कोई बड़ी बात नही हैं कि आने वाले दिल्लों में भाजपा हाइकमान अपने उम्मीदवार को लेकर कोई चौंकाने वाला फैसला सुना दे।

    एनसी और कांग्रेस की रणनीति

    नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और कांग्रेस ने अभी तक सीटों के बंटवारे पर फैसला नहीं लिया है। एनसी के प्रांतीय अध्यक्ष शौकत अहमद मीर ने कहा कि पार्टी की कार्यसमिति की अभी तक बैठक नहीं हुई है, उनके पास नामांकन तक का समय है। परंतु पार्टी सूत्रों का कहना है कि नेशनल कांफ्रेंस भी सीटों चार सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। जबकि कांग्रेस नेकां सहित अन्य पार्टियों के समर्थन से एक सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रही है।

    सीटों का गणित

    जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, जिनमें से दो बडगाम और नगरोटा इस समय खाली हैं। एनसी, कांग्रेस, सीपीआई(एम) और गठबंधन को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायकों की संयुक्त संख्या 53 है। बीजेपी के पास 28 सीटें हैं।