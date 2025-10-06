वैष्णो देवी यात्रा स्थगित, इस दिन से फिर होगी शुरू; मां के दर्शन के लिए कटड़ा में रुके हजारों श्रद्धालु

मौसम विभाग की चेतावनी के बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 5 से 7 अक्टूबर तक वैष्णो देवी यात्रा रोक दी है जिससे भवन मार्ग पर सन्नाटा पसर गया। देशभर से आए लगभग 3000-4000 श्रद्धालु कटड़ा में यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। शनिवार को पंजीकरण केंद्र भी जल्दी बंद कर दिया गया था जिससे यात्रियों को परेशानी हुई।

संवाद सहयोगी, कटड़ा। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश व भूस्खलन को लेकर जारी अलर्ट के मद्देनजर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पांच से लेकर सात अक्टूबर तक मां वैष्णो देवी की यात्रा को स्थगित कर दिया है। इसके चलते रविवार को मां वैष्णो देवी भवन, यात्रा मार्ग, आद्कुंवारी मंदिर परिसर तथा दर्शनी ड्योढ़ी आदि वीरान पड़े हैं।

हालांकि, देशभर से कटड़ा पहुंचे 3000 से 4000 श्रद्धालु अभी भी कटड़ा में रुके हुए हैं वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। शनिवार को श्राइन बोर्ड ने रात आठ बजे भी पंजीकरण केंद्र अचानक बंद कर दिए, जबकि पंजीकरण केंद्र रात में 10 बजे बंद किए जाते हैं, लेकिन 2 घंटे पहले ही बंद कर दिए गए।

इसके चलते रात में यात्रा करने वाले श्रद्धालु परेशान रहे और प्रवेश द्वार दर्शनी ड्योढ़ी पहुंचकर भवन की ओर जाने की लगातार मांग करते रहे, लेकिन श्राइन बोर्ड ने भवन की ओर जाने की इजाजत नहीं दी। अंत श्रद्धालुओं को वापस कटड़ा लौटना पड़ा।

कटड़ा में रुके श्रद्धालुओं को उम्मीद है कि श्राइन बोर्ड उन्हें वैष्णो देवी यात्रा करने की इजाजत देगा। बीते शनिवार देर शाम मौसम ने एक बार फिर करवट बदली और आसमान पर बादलों का जमघट लग गया और रविवार सुबह आठ बजे तक हल्की बारिश होती रही।