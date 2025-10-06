Language
    उधमपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, साइबर ठगी की शिकार होने के बाद से चल रही थी परेशान

    By amit mahi Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:25 AM (IST)

    उधमपुर के रौंदोमेल इलाके में एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। मृतका के ससुर ने साइबर धोखाधड़ी को आत्महत्या का कारण बताया है जबकि मायके वालों ने घटना की जांच की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।

    संदिग्ध परिस्थितियों में घर पर फंदे से लटकी मिली विवाहिता।

    जागरण संवाददाता, उधमपुर। उधमपुर के रौंदोमेल इलाके में शनिवार शाम को एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटककर मृत पाया जाना इलाके में सनसनी फैलाने वाला मामला बन गया है। मृतका की पहचान 28 वर्षीय संतोष देवी के रूप में हुई है।

    पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतका के ससुर का दावा कि संतोष देवी के साथ लगभग 1.17 लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी हुई थी। जिसे लेकर वह परेशान थी और यह आत्महत्या का कारण हो सकता है। वहीं, मायके वालों ने मामले की जांच कर ने की मांग की है।

    मृतका के मायके वालों ने बताया कि संतोष देवी का विवाह सात-आठ साल पहले हुआ था। पति हैदराबाद में पल्लेदारी का काम करता है और इस समय वह वहां पर है। उसने बताया कि घटना वाले दिन सुबह उसकी देवरानी ने फोन किया था। हाल पूछने पर कहा कि वह ठीक है और सो रही है।

    दोपहर ढाई बजे फिर फोन किया गया तो मृतका की मौत की जानकारी मिली। उन्होंने बताया फोन करने पर संतोष फोन नहीं उठाती थी, फोन उसका ससुर का देवरानी उठाते थे। वहीं, ससुर ने बताया कि घटना के समय वह घर पर नहीं थे।

    घर में केवल सास और देवरानी मौजूद थे, जो वर्षा के कारण भीगे घास को पलटने के लिए बाहर गए थे। इसी बीच संतोष ने चादर से फंदा कर लगा आत्महत्या कर ली। वहीं, पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और जांच पूरी होने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चलेगा।