अपनी पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी का नेकां पर आरोप, बोले- 'नेशनल कॉन्फ्रेंस बदले की राजनीति से कर रही काम'
जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मुहम्मद अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जानबूझकर उन इलाकों की उपेक्षा कर रही है जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। बुखारी ने कहा कि सत्ता में आने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना कर्तव्य भूल जाती है और भेदभाव लोकतंत्र को कमजोर करता है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मुहम्मद अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी जानबूझकर उन इलाकों और लोगों की उपेक्षा कर रही है जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया।
सत्ता में आने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भूल जाती है अपने कर्तव्य
जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आती है तो वह भूल जाती है कि राजनीतिक संबद्धता से परे, समाज के सभी वर्गों की सेवा करना उसका संवैधानिक कर्तव्य है। बुखारी ने कहा कि चुनावों के दौरान लोगों को किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करने का अधिकार है लेकिन एक बार जब कोई पार्टी सरकार बना लेती है तो उसे बिना किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात के लोगों की सेवा करनी चाहिए।
भेदभाव लोकतंत्र को कमजोर करता है
भेदभाव लोकतंत्र को कमजोर करता है और संस्थाओं में जनता का विश्वास कम करता है। जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष ने राजनीतिक दलों खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से दलगत राजनीति से ऊपर उठने और सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
सुशासन का मतलब लोगों की समस्याओं का समाधान करना है
अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मुहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि सुशासन का मतलब लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। न कि उन्हें उनके राजनीतिक विकल्पों के लिए दंडित करना। उन्होंने यह भी कहा कि बदले की राजनीति करना नेकां की परंपरा रही है। जिन लोगों ने इस पार्टी को वोट नहीं दिया, उन्हें कड़ी सजा मिल रही है, उनकी गलियां तक नहीं बनाई जा रही हैं।
