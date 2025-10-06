अपनी पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी का नेकां पर आरोप, बोले- 'नेशनल कॉन्फ्रेंस बदले की राजनीति से कर रही काम'

जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मुहम्मद अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जानबूझकर उन इलाकों की उपेक्षा कर रही है जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। बुखारी ने कहा कि सत्ता में आने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना कर्तव्य भूल जाती है और भेदभाव लोकतंत्र को कमजोर करता है।

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मुहम्मद अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी जानबूझकर उन इलाकों और लोगों की उपेक्षा कर रही है जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया।

सत्ता में आने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भूल जाती है अपने कर्तव्य जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आती है तो वह भूल जाती है कि राजनीतिक संबद्धता से परे, समाज के सभी वर्गों की सेवा करना उसका संवैधानिक कर्तव्य है। बुखारी ने कहा कि चुनावों के दौरान लोगों को किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करने का अधिकार है लेकिन एक बार जब कोई पार्टी सरकार बना लेती है तो उसे बिना किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात के लोगों की सेवा करनी चाहिए।