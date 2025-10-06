साइलेंट किल्लर है हाई बल्ड प्रेशर, नियंत्रित करना है बड़ा जरूरी, डॉ सुशील ने दिए इस नुकसान से बचने के सुझाव

जीएमसी जम्मू के कार्डियोलाजी विभागाध्यक्ष डॉ. सुशील शर्मा ने हृदय रोग के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। उन्होंने हाई बल्ड प्रेशर को एक गंभीर खतरा बताया है जिसे नियंत्रित करना आवश्यक है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी रक्तचाप के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। डॉ. शर्मा ने सीआरपीएफ मुख्यालय गंग्याल में हृदय जागरूकता शिविर में जीवनशैली में बदलाव।

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जीएमसी जम्मू के कार्डियोलाजी विभागाध्यक्ष डॉ. सुशील शर्मा ने कहा कि चिकित्सा जगत में हुई प्रगति के बावजूद हृदय रोग विश्व स्तर पर मृत्यु का प्रमुख कारण बने हुए हैं और हाई बल्ड प्रेशर इस महामारी के केंद्र में है। हाई बल्ड प्रेशर एक साइलेंट किल्लर है जिसे अगर नियंत्रित न किया जाए तो गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएं पैदा कर सकता है।

हाई बल्ड प्रेशर (उच्च रक्तचाप) के निदान के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन कालेज ऑफ कार्डियोलाजी ने उच्च रक्तचाप के निदान के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। थोड़ा सा रक्तचाप बढ़ना भी हानिकारक है। उन्होंने हृदय संबंधी जोखिम को कम करने के लिए शीघ्र पहचान और रक्तचाप पर सख्त नियंत्रण पर ज़ोर दिया गया है।

जीवनशैली में संशोधन की आवश्यकता उन्होंने स्क्रीनिंग, शिक्षा और सामुदायिक स्तर पर हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उच्च रक्तचाप अक्सर पता ही नहीं चल पाता खासकर कम संसाधन वाले क्षेत्रों में जहां जागरूकता और देखभाल तक पहुंच सीमित है।