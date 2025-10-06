Language
    In Pics: कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी के साथ हुआ ठंड का आगाज, गुलमर्ग में बर्फबारी का आनंद ले रहे पर्यटक

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 02:52 PM (IST)

    कश्मीर के पहाड़ों पर अक्टूबर के पहले हफ्ते में बर्फबारी हुई जिससे गुलमर्ग जैसे पर्यटन स्थल बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। पर्यटकों ने बर्फबारी का खूब आनंद लिया बच्चे बर्फ के पुतले बनाते दिखे और बड़ों ने एक-दूसरे पर बर्फ के गोले फेंके। बर्फबारी के साथ आई ठंड ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर ला दी है।

    पर्यटन से जुड़े लोगों को पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है।

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर, जागरण। बर्फबारी पसंद करने वालों के लिए कश्मीर के पहाड़ों से अच्छी खबर है।

    अक्टूबर के पहले हफ़्ते में घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ गुलमर्ग जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल पर इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। विश्व प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में सोमवार को अफरवत और कोंगदूरी में हो रही बर्फबारी का पर्यटक खूब आनंद ले रहे हैं।

    बर्फ की सफेद चादर में ढका यह सुरम्य स्थल स्वर्ग से कम नहीं दिख रहा है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए यहां उमड़ी पर्यटकों की भीड़ का उत्साह देखते ही बन रहा है। बच्चे जहां बर्फ से पुतले बना रहे हैं तो वहीं बड़े भी एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक मौसम का खूब मजा ले रहे हैं।

    बर्फ की सफेद चादर से ढक गया गुलमर्ग

    बर्फबारी के साथ अचानक आई ठंड ने सर्दियों का अनोखा आकर्षण वापस ला दिया है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ-साथ मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और नम हवाएं चल रही हैं, जो सर्दी के तय समय से पहले ही शुरू होने का संकेत दे रही हैं।

    बर्फबारी व बारिश से तापमान में गिरावट

    ऊपरी इलाकों में सुबह-सुबह हल्की से मध्यम बर्फबारी शुरू हुई जिसके बाद गुलमर्ग के निचले इलाकों में भी तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई।

    ताजा बर्फबारी ने हिल स्टेशन की रौनक बढ़ा दी है, सुबह से ही गुलमर्ग में बड़ी संख्या में पर्यटक मौसम का आनंद लेते और मनमोहक दृश्यों को अपने कैमरे व मोबाइल फोन में कैद करते नजर आए।

    और पर्यटकों के आने की संभावना बनी

    देश के विभिन्न हिस्सों से आए पर्यटकों ने मौसम की शुरुआत में हुई बर्फबारी पर खुशी जताई और कहा कि इसने कश्मीर की उनकी यात्रा को और भी यादगार बना दिया है।

    वहीं स्थानीय होटल व्यवसायियों और पर्यटन से जुड़े लोगों ने कहा कि ताज़ा बर्फबारी ने क्षेत्र में पर्यटकों की गतिविधियों को बढ़ावा दिया है।

    उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में यहां पर्यटकों का आवाजाही बढ़ेगी और बुकिंग का सिलसिला जल्द शुरू होगा।

