In Pics: कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी के साथ हुआ ठंड का आगाज, गुलमर्ग में बर्फबारी का आनंद ले रहे पर्यटक

कश्मीर के पहाड़ों पर अक्टूबर के पहले हफ्ते में बर्फबारी हुई जिससे गुलमर्ग जैसे पर्यटन स्थल बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। पर्यटकों ने बर्फबारी का खूब आनंद लिया बच्चे बर्फ के पुतले बनाते दिखे और बड़ों ने एक-दूसरे पर बर्फ के गोले फेंके। बर्फबारी के साथ आई ठंड ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर ला दी है।

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर, जागरण। बर्फबारी पसंद करने वालों के लिए कश्मीर के पहाड़ों से अच्छी खबर है। अक्टूबर के पहले हफ़्ते में घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ गुलमर्ग जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल पर इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। विश्व प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में सोमवार को अफरवत और कोंगदूरी में हो रही बर्फबारी का पर्यटक खूब आनंद ले रहे हैं।

