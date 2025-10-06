जम्मू-कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने कश्मीर घाटी में हल्की बर्फबारी-बारिश के बीच जारी की यह चेतावनी

जम्मू-कश्मीर में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बीच विभाग ने 6 और 7 अक्टूबर को किसानों को गतिविधियां स्थगित रखने की सलाह दी है। कश्मीर चिनाब घाटी और पीर पंजाल में बर्फबारी की संभावना है। जम्मू संभाग में भारी बारिश और कश्मीर में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है।

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बीच मौसम विभाग ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस चेतवावनी के साथ मौसम विभाग ने पूरे संभाग में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की है।

