जम्मू-कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने कश्मीर घाटी में हल्की बर्फबारी-बारिश के बीच जारी की यह चेतावनी
जम्मू-कश्मीर में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बीच विभाग ने 6 और 7 अक्टूबर को किसानों को गतिविधियां स्थगित रखने की सलाह दी है। कश्मीर चिनाब घाटी और पीर पंजाल में बर्फबारी की संभावना है। जम्मू संभाग में भारी बारिश और कश्मीर में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है।
डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बीच मौसम विभाग ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस चेतवावनी के साथ मौसम विभाग ने पूरे संभाग में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की है।
इसी बीच मौसम विभाग ने किसानों को भी 6 और 7 अक्टूबर के बीच सभी गतिविधियां स्थगित रखने की सलाह दी है। विभाग ने कहा, "भूस्खलन और संवेदनशील स्थानों पर पत्थर गिरने की संभावना है। कश्मीर, चिनाब घाटी और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी और दक्षिण कश्मीर तथा चिनाब घाटी के कुछ ऊंचे इलाकों में भी मध्यम से भारी बर्फबारी की संभावना है।"
इसके अलावा मौसम विभाग ने आज आमतौर पर बादल छाए रहने और जम्मू-कश्मीर के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज और तेज़ हवाओं जबकि ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना भी जताई है।
इसमें आगे कहा गया है कि जम्मू संभाग में भी कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कश्मीर के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है।
"हल्की से मध्यम बारिश व ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला दोपहर तक होने की संभावना जताई जा रही है। उसके बाद स्थिति में सुधार होगा।" वहीं "8 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर एक बार फिर हल्की बारिश की संभावना है।" मौसम विभाग ने कहा, "9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक मौसम सामान्यतः शुष्क रहेगा।"
इस बीच, गुलमर्ग, सिंथन टॉप, साधना दर्रा, राजदान टॉप जैसे ऊंचे इलाकों में आज सुबह मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जबकि श्रीनगर सहित मैदानी इलाकों में कल देर रात से बारिश हो रही है।
