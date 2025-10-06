Language
    सोनमर्ग रोड पर रात का सफर यात्रियों के लिए बना बड़ा खतरा, जोजी-ला सुरंग निर्माण में लगी हाई-मास्ट लाइट खराब

    By raziya noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 04:25 PM (IST)

    सोनमर्ग बाईपास रोड पर ज़ोजिला सुरंग के पास लगी हाई-मास्ट लाइट खराब होने से यात्रियों को रात में परेशानी हो रही है। श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही के लिए लगी यह लाइट कई दिनों से बंद है जिससे अंधेरा होने पर दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। ट्रक चालकों और स्थानीय लोगों ने निर्माणकंपनी से इसे तुरंत ठीक करने की मांग की ताकि सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सके।

    ज़ोजिला सुरंग के पास अंधेरा, यात्रियों को हो रही है परेशानी! फोटो: इंटरनेट मीडिया।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। सोनमर्ग बाईपास रोड पर ज़ोजिला सुरंग निर्माण में लगी निर्माण कंपनी द्वारा लगाई गई हाई-मास्ट लाइट खराब हो गई है, जिससे रात के समय यात्रियों और ट्रक चालकों को भारी असुविधा हो रही है।

    एक लाख रुपये से अधिक की लागत से स्थापित इस लाइट का उद्देश्य क्षेत्र में वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करना और सुरक्षा बढ़ाना था।

    वाहन चालकों की समस्या

    वाहन चालकों ने बताया कि सुरंग निर्माण कंपनी ने श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर भारी वाहनों और यात्री यातायात द्वारा अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्से को रोशन करने के लिए यह हाई-मास्ट लाइट लगाई थी।

    इस क्षेत्र में एक ट्रक यार्ड भी है जहाँ कई वाहन चालक लद्दाख आने-जाने के दौरान रात भर रुकते हैं। हालाँकि, बताया जा रहा है कि यह लाइट कई दिनों से काम नहीं कर रही है, जिससे शाम होते ही इलाका अंधेरे में डूब जाता है। वाहन चालकों ने बताया कि रोशनी की कमी से वाहनों की आवाजाही में दिक्कत होती है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।

    चालकों की अपील

    समीर नामक एक चालक ने कहा, रात के समय सुरक्षित रूप से चलना बेहद मुश्किल हो जाता है, खासकर जब जंगली जानवर अक्सर सड़क पार करते हैं। ट्रक चालकों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं ने संबंधित निर्माण कंपनी से जल्द से जल्द हाई-मास्ट लाइट को ठीक करने की अपील की है।

    स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से इस आवश्यक बुनियादी ढांचे का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है, खासकर सोनमर्ग-ज़ोजिला खंड पर, जो साल भर नागरिक और रसद यातायात दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहता है।

