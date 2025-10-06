सोनमर्ग रोड पर रात का सफर यात्रियों के लिए बना बड़ा खतरा, जोजी-ला सुरंग निर्माण में लगी हाई-मास्ट लाइट खराब

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। सोनमर्ग बाईपास रोड पर ज़ोजिला सुरंग निर्माण में लगी निर्माण कंपनी द्वारा लगाई गई हाई-मास्ट लाइट खराब हो गई है, जिससे रात के समय यात्रियों और ट्रक चालकों को भारी असुविधा हो रही है।

एक लाख रुपये से अधिक की लागत से स्थापित इस लाइट का उद्देश्य क्षेत्र में वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करना और सुरक्षा बढ़ाना था।

वाहन चालकों की समस्या

वाहन चालकों ने बताया कि सुरंग निर्माण कंपनी ने श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर भारी वाहनों और यात्री यातायात द्वारा अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्से को रोशन करने के लिए यह हाई-मास्ट लाइट लगाई थी।

इस क्षेत्र में एक ट्रक यार्ड भी है जहाँ कई वाहन चालक लद्दाख आने-जाने के दौरान रात भर रुकते हैं। हालाँकि, बताया जा रहा है कि यह लाइट कई दिनों से काम नहीं कर रही है, जिससे शाम होते ही इलाका अंधेरे में डूब जाता है। वाहन चालकों ने बताया कि रोशनी की कमी से वाहनों की आवाजाही में दिक्कत होती है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।