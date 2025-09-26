लद्दाख हिंसा: सोनम वांगचुक NSA में गिरफ्तार, भड़काऊ बयान से लोगों को उकसाने का आरोप

लेह में हुई हिंसा के बाद प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सोनम वांगचुक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की गई है। विपक्षी दलों ने गिरफ्तारी का विरोध किया है। पुलिस वांगचुक के भाषणों की समीक्षा कर रही थी जिसमें युवाओं को उकसाने के आरोप लगे थे। मंत्रालय के अनुसार वांगचुक के भाषणों ने भावनाओं को भड़काया।

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। तीन दिन पहले लेह में हुई हिंसा के बाद से ही यह आशंका जताई जा रही थी कि आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सोनम वांगचुक गिरफ्तार हो सकते हैं। खुद सोनम वांगचुक ने भी आशंका जाहिर करते हुए कहा था कि सरकार उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है।

शुक्रवार को यह आशंका सच साबित हुई और पुलिस ने सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया। उन पर यह कार्रवाई लेह में हुई हिंसक झड़प के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत की गई है। वहीं लद्दाख में विपक्षी दलों और नागरिक समाज की आवाज़ों ने वांगचुक की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि इससे स्थिति शांत होने के बजाय और भड़केगी।

टीम ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी और इसके बाद ही सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करने के निर्देश जारी किए गए। वांगचुक पर भीड़ को उकसाने और लद्दाख के नेताओं और केंद्र के बीच संवाद को कमजोर करने का आरोप लगाया गया था।

इन भाषणों को बनाया गया आधार रिपोर्ट के अनुसार वांगचुक ने लेह में अपनी लंबी भूख हड़ताल के दौरान भड़काऊ भाषण में अरब स्प्रिंग और नेपाल में छात्र विरोध प्रदर्शनों का संदर्भ दिया था। मंत्रालय के अनुसार, इन टिप्पणियों ने भावनाओं को भड़काया और 24 सितंबर को लेह में प्रदर्शनों को हिंसक रूप दिया। उसी दौरान भीड़ ने सरकारी कार्यालयों पर हमला किया, वाहनों को आग लगा दी और पुलिस के साथ झड़प की। जवाबी कार्रवाई में, सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की, जिसमें चार नागरिकों की मौत हो गई।

वांगचुक को घर से किया गया गिरफ्तार वांगचुक को उनके आवास से हिरासत में लिया गया और पूछताछ के लिए एक स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हालांकि इस हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी थी और हिंसा में किसी भी प्रकार में शामिल होने या किसी भी प्रकार से आंदोलनकारियों को भड़काने से इनकार किया था। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर उन्हें हिरासत में लिया गया तो वह उनके लिए एक बड़ी चुनौती साबित होंगे।