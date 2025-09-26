Language
    'युवाओं को बनाया निशाना, हवा या जमीन पर...', लद्दाख सांसद ने की प्रदर्शनकारियों पर पुलिस गोलीबारी की जांच की मांग

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:37 PM (IST)

    लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा ने लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा के दौरान पुलिस गोलीबारी की न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन बेरोजगार युवाओं की निराशा का परिणाम था। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और उपराज्यपाल से न्यायिक जांच की मांग की। हनीफा ने हिंसा भड़काने में किसी बाहरी साजिश या सोनम वांगचुक की संलिप्तता की बात को खारिज कर दिया।

    लेह हिंसा सांसद हनीफा ने पुलिस गोलीबारी की न्यायिक जांच की मांग की। फाइल फोटो

    पीटीआई, श्रीनगर। लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा ने लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा के दौरान पुलिस गोलीबारी की न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि विरोध प्रदर्शन से झड़प में तब्दील हुआ यह प्रदर्शन क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं में लंबे समय से चली आ रही हताशा का परिणाम था।

    लेह में बुधवार को हुई हिंसा में झड़पें और आगजनी हुई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और 22 पुलिसकर्मियों सहित 59 लोग घायल हो गए। हनीफा ने इस हिंसा में चार लोगों के मारे जाने को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और स्वीकार किया कि प्रदर्शनकारियों द्वारा हिल काउंसिल और भाजपा कार्यालयों पर हमला करना गलत था। हालांकि, उन्होंने सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया पर कड़ी आपत्ति जताई।

    पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल

    हनीफा ने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए साक्षात्कार में कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि लद्दाख के चार लोगों की जान चली गई। उन पर गोलियां चलाई गईं। गोलीबारी की घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह लक्षित गोलीबारी प्रतीत होती है। उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गैर-घातक तरीकों का इस्तेमाल करने में पुलिस की कथित विफलता की आलोचना की।

    एलजी से की ये मांग

    उन्होंने कहा कि इनलोगों ने युवाओं को निशाना बनाया। वे भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में या स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जमीन की ओर गोली चला सकते थे। उन्होंने कहा कि शुरुआती विवाद के बाद पुलिस द्वारा बल प्रयोग से युवा और भड़क गए। सांसद हनीफा ने लद्दाख के उपराज्यपाल के समक्ष न्यायिक जांच की मांग उठाई है।

    हनीफा ने इन आरोपों को खारिज किया

    हनीफा ने हिंसा भड़काने में किसी बाहरी साजिश या सोनम वांगचुक की संलिप्तता की बात को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि सोनम वांगचुक का ऐसा कोई इरादा था। उन्होंने यह भी कहा कि सोनम वांगचुक ने हमेशा शांतिपूर्ण रास्ते पर चलने पर जोर दिया है।