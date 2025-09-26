मीरवाइज को फिर नहीं दी जामिया मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की 'इजाजत', बोले- 'बार-बार नजरबंदी को बुनियादी अधिकारों पर हमला'

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें श्रीनगर की जामिया मस्जिद में सामूहिक नमाज़ पढ़ने से फिर से रोक दिया गया है।

मीरवाइज ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "पुलिस ने अभी-अभी सूचित किया है कि आज फिर, लगातार तीसरे शुक्रवार को, मुझे नज़रबंद कर दिया गया है और मुझे जामा मस्जिद जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

What law, if laws govern us, sanctions such an assault on my basic rights and turns worship into a crime?— .@MirwaizKashmir on his house arrest on Fridays. pic.twitter.com/NKRwJuk7Kt — Mirwaiz Manzil-Office of Mirwaiz-e-Kashmir (@mirwaizmanzil) September 26, 2025

मीरवाइज, जो कश्मीर के प्रमुख मौलवी भी हैं और इस भव्य जामिया मस्जिद में जुमे का खुतबा देते हैं, ने बार-बार नज़रबंदी को बुनियादी अधिकारों पर हमला बताया।