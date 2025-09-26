सोनम वांगचुक के बचाव में आई पीडीपी अध्यक्ष महबूबा, लद्दाख हिंसा व अशांति के लिए केंद्र को ठहराया जिम्मेदार
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने लद्दाख में हिंसा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष ने पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक का बचाव करते हुए कहा कि केंद्र सरकार लद्दाख के लोगों के राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने लद्दाख में हिंसा व अशांति के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए पर्यावरणविद् सोनम वांग्चुक का बचाव किया है।
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लेह में हिंसा के लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। लद्दाख के लोग बीते पांच वर्ष से अपने राजनीतिक-सामाजिक-सांस्कृतिक व आर्थिक अधिकारों के संरक्षण की मांग कर रहे हैं।
केंद्र सरकार उनकी मांगों को लगातार टाल रही है और उनहें गुमराह कर रही है। इससे लद्दाख के लोग हताश और आक्रोशित हैं।
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पांच अगस्त 2019 को जब हमारा विशेष दर्जा छीन लिया गया, तो लद्दाख के लोग बहुत खुश थे उन्हें लगा कि उन्हें एक केंद्र शासित प्रदेश मिल गया है। लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वह अपने हितों के लिए खड़े हुए ।
लद्दाख के लोग बहुत शांतिप्रिय हैं। जब भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, अब उनका धैर्य जवाब दे गया है। केंद्र सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए अब लेह की हिंसा के लिए पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहरा रही है।
सोनम वांगचुक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है ताकि उनकी, लद्दाख के लोगों की आवाज काे दबाया जा सके। सोनम वांगचुक एक शांतिप्रिय व्यक्ति हैं जो पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील है और लद्दाख के पर्यावरण, लददाख की संस्कृति को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं।
