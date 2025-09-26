राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने लद्दाख में हिंसा व अशांति के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए पर्यावरणविद् सोनम वांग्चुक का बचाव किया है।

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लेह में हिंसा के लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। लद्दाख के लोग बीते पांच वर्ष से अपने राजनीतिक-सामाजिक-सांस्कृतिक व आर्थिक अधिकारों के संरक्षण की मांग कर रहे हैं।

केंद्र सरकार उनकी मांगों को लगातार टाल रही है और उनहें गुमराह कर रही है। इससे लद्दाख के लोग हताश और आक्रोशित हैं।

यह भी पढ़ें- 'कांग्रेस के बस की बात नहीं कि...', लद्दाख हिंसा पर बोले उमर अब्दुल्ला; BJP को भी सुनाया

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पांच अगस्त 2019 को जब हमारा विशेष दर्जा छीन लिया गया, तो लद्दाख के लोग बहुत खुश थे उन्हें लगा कि उन्हें एक केंद्र शासित प्रदेश मिल गया है। लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वह अपने हितों के लिए खड़े हुए ।