Ladakh: शेरिंग दोर्जे ने दिया बड़ा बयान, कहा- 'हमारा आंदोलन पूरी तरह स्थानीय', 'युवाओं में आक्रोष का नतीजा है हिंसा'

लेह अपेक्स बॉडी के नेता शेरिंग दोर्जे ने कहा कि उनके आंदोलन में कोई विदेशी हाथ नहीं है यह पूरी तरह से स्थानीय है। उन्होंने सुरक्षाबलों पर बिना चेतावनी गोली चलाने का आरोप लगाया और उपराज्यपाल पर गलत जानकारी देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक को मिल रही वित्तीय मदद पर सवाल उठाना गलत है और उनके आंदोलन को राष्ट्रविरोधी बताना भी अनुचित है।

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। लेह अपेक्स बाडी के नेता शेरिंग दोर्जे ने आज लेह में पत्रकारों से बातचीत में कहा हमारे आंदोलन में कोई विदेशी हाथ नहीं है। यह गलत नरेटिव बनाया जा रहा है। हमारा आंदोलन पूरी तरह स्थानीय है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलाई है। न पहले चेतावनी दी गई, न पहले लाठियां और आंसू गैस दागे गए। सीधे गोली चलाई गई। जितने भी लोग जख्मी हैं, उनमे से 95 प्रतिशत गोली या फिर पैलैट लगने से जख्मी हुए हैं।

खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी अगर यहां विदेशी हाथ है, विदेशी फंडिंग है तो यहां जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं वे क्या कर रहीं थी। क्या वे सोए हुए थे। जो इन्हें अब पता चला। यह हमारे आंदोलन को बदनाम करने और सरकार की अपनी विफलता छिपाने का एक बहाना है।

यह भी पढ़ें- सोनम वांगचुक गिरफ्तार, लद्दाख में हिंसा के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन वांगचुक पर लगाए सभी आरोप गलत सोनम वांगचुक को विदेशी फंडिंग के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में दोर्जे ने कहा कि वह पिछले कई साल से काम कर रहा है और विभिन्न संस्थानों से उसे वित्तीय मदद मिलती है। तब किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाया और जब से वह हमारे अांदोलन का समर्थक बना है, तभी से उस पर सवाल पेैदा किया जा रहा है।