Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ladakh: शेरिंग दोर्जे ने दिया बड़ा बयान, कहा- 'हमारा आंदोलन पूरी तरह स्थानीय', 'युवाओं में आक्रोष का नतीजा है हिंसा'

    By naveen sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 04:37 PM (IST)

    लेह अपेक्स बॉडी के नेता शेरिंग दोर्जे ने कहा कि उनके आंदोलन में कोई विदेशी हाथ नहीं है यह पूरी तरह से स्थानीय है। उन्होंने सुरक्षाबलों पर बिना चेतावनी गोली चलाने का आरोप लगाया और उपराज्यपाल पर गलत जानकारी देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक को मिल रही वित्तीय मदद पर सवाल उठाना गलत है और उनके आंदोलन को राष्ट्रविरोधी बताना भी अनुचित है।

    prefferd source google
    Hero Image
    लेह अपेक्स बॉडी का दावा, सुरक्षाबलों ने बिना चेतावनी चलाई गोली।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। लेह अपेक्स बाडी के नेता शेरिंग दोर्जे ने आज लेह में पत्रकारों से बातचीत में कहा हमारे आंदोलन में कोई विदेशी हाथ नहीं है। यह गलत नरेटिव बनाया जा रहा है। हमारा आंदोलन पूरी तरह स्थानीय है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलाई है। न पहले चेतावनी दी गई, न पहले लाठियां और आंसू गैस दागे गए। सीधे गोली चलाई गई। जितने भी लोग जख्मी हैं, उनमे से 95 प्रतिशत गोली या फिर पैलैट लगने से जख्मी हुए हैं।

    यह भी पढ़ें- लेह में हिंसा के बाद सामान्य हो रहे हालात, प्रशासन ने दी प्रतिबंधों में ढील, स्कूल-कॉलेज भी जल्द खुलेंगे

    उपराज्यपाल को गलत दी जा रही जानकारी

    डोडा, नेपाल, बिहार, तिब्बत के लोग जोकि वहां सड़क के आस पास खडे थे, भी जख्मी हैं। उनके आधार पर कहा जा रहा है कि वे आंदोलन में शामिल थे, उन्होंने हिंसा फैलाई जोकि गलत है। उपराज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने भी ऐसा ही कहा जोकि सरासर गलत है। उन्हें गलत जानकारी दी जा रही है।

    खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी

    अगर यहां विदेशी हाथ है, विदेशी फंडिंग है तो यहां जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं वे क्या कर रहीं थी। क्या वे सोए हुए थे। जो इन्हें अब पता चला। यह हमारे आंदोलन को बदनाम करने और सरकार की अपनी विफलता छिपाने का एक बहाना है।

    यह भी पढ़ें- सोनम वांगचुक गिरफ्तार, लद्दाख में हिंसा के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन

    वांगचुक पर लगाए सभी आरोप गलत

    सोनम वांगचुक को विदेशी फंडिंग के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में दोर्जे ने कहा कि वह पिछले कई साल से काम कर रहा है और विभिन्न संस्थानों से उसे वित्तीय मदद मिलती है। तब किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाया और जब से वह हमारे अांदोलन का समर्थक बना है, तभी से उस पर सवाल पेैदा किया जा रहा है।

    हमारा आंदोलन राष्ट्रविरोधी नहीं

    लेह अपेक्स बाडी के नेता शेरिंग दोर्जे ने कहा कि हमारे आंदोलन को, प्रदर्शन काे कुछ लोग राष्ट्रविरोधी बता रहे हैं, जो अनुचित है। यहां कोई रोष्ट्रविरोधी नहीं है और जो ऐसा कह रहे हैं, वे गलत कह रहे हैं। जो हिंसा हुई, वह युवाओं में लगातार बढ़ रहे आक्रोष का नतीजा है।

    यह भी पढ़ें- मीरवाइज को फिर नहीं दी जामिया मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की 'इजाजत', बोले- 'बार-बार नजरबंदी को बुनियादी अधिकारों पर हमला'