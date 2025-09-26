सोनम वांगचुक गिरफ्तार, लद्दाख में हिंसा के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन

लद्दाख में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है। इस हिंसा में चार लोगों की जान चली गई है। प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। बुधवार को लद्दाख में हिंसा भड़क गई थी। आंदोलन के दौरान हिंसा भड़की थी।

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। लेह हिंसा के बाद शुक्रवार को लद्दाख पुलिस ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने उन्हें हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया है। बुधवार को लेह हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी। वहीं, आगजनी और लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई थी। सोनम वांगचुक को डीजीपी एस,डी, सिंह जामवाल के नेतृत्व वाली लद्दाख पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया।

अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को पुलिस दल ने गिरफ्तार कर लिया है। दो दिन पहले लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर आंदोलन के समर्थकों द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 अन्य घायल हो गए थे।

अधिकारियों ने बताया कि वांगचुक को लद्दाख के डीजीपी एसडी सिंह जामवाल के नेतृत्व में पुलिस दल ने दोपहर 2.30 बजे हिरासत में लिया। गृह मंत्रालय ने लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) के वरिष्ठ सदस्य वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था। एलएबी पिछले पांच वर्षों से कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के साथ मिलकर मांगों के समर्थन में आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है।