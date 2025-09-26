लेह में हिंसा के बाद सामान्य हो रहे हालात, प्रशासन ने दी प्रतिबंधों में ढील, स्कूल-कॉलेज भी जल्द खुलेंगे

लेह में हिंसा के बाद स्थिति सामान्य हो रही है कुछ इलाकों में प्रतिबंधों में ढील दी गई है। प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है और सोमवार से स्कूल-कॉलेज खुलने की उम्मीद है। हिंसा के सिलसिले में 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिनमें बाहरी लोग भी शामिल हैं। कारगिल में व्यावसायिक गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं।

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। लेह में हुई हिंसा के बाद स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। जिले भर में लगाए गए प्रतिबंधों में कुछ इलाकों में आंशिक रूप से ढील दी गई है। हालांकि संवेदनशील इलाकों में अभी भी कड़े कदम लागू हैं। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है।

प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि सामान्य जीवन बहाल करने के प्रयास जारी हैं। अगर स्थिति शांतिपूर्ण रही तो सोमवार से स्कूल और कॉलेज फिर से खुलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि सभी इलाकों में विश्वास बहाल होने के बाद चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे।

हालात पर कड़ी नजर रखे हैं प्रशासन अधिकारी ने आगे कहा, प्रशासन हालात पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि क्या इन घटनाओं के पीछे कोई संगठित हाथ तो नहीं था। इस सप्ताह की शुरुआत में भड़की हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई और दर्जनों सुरक्षाकर्मी घायल हो गए।

भीड़ ने सरकारी कार्यालयों पर हमला किया, वाहनों में आग लगा दी और पुलिस के साथ झड़प की। तब से स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है, सुरक्षा बलों की निरंतर तैनाती और संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी के साथ।