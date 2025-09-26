लेह में हिंसा के बाद सामान्य हो रहे हालात, प्रशासन ने दी प्रतिबंधों में ढील, स्कूल-कॉलेज भी जल्द खुलेंगे
लेह में हिंसा के बाद स्थिति सामान्य हो रही है कुछ इलाकों में प्रतिबंधों में ढील दी गई है। प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है और सोमवार से स्कूल-कॉलेज खुलने की उम्मीद है। हिंसा के सिलसिले में 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिनमें बाहरी लोग भी शामिल हैं। कारगिल में व्यावसायिक गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं।
डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। लेह में हुई हिंसा के बाद स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। जिले भर में लगाए गए प्रतिबंधों में कुछ इलाकों में आंशिक रूप से ढील दी गई है। हालांकि संवेदनशील इलाकों में अभी भी कड़े कदम लागू हैं। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है।
प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि सामान्य जीवन बहाल करने के प्रयास जारी हैं। अगर स्थिति शांतिपूर्ण रही तो सोमवार से स्कूल और कॉलेज फिर से खुलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि सभी इलाकों में विश्वास बहाल होने के बाद चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे।
यह भी पढ़ें- लद्दाख हिंसा के बाद सोनम वांगचुक गिरफ्तार, प्रशासन का बड़ा एक्शन
अब तक 50 लोग किए गिरफ्तार
जान-माल की व्यापक क्षति वाली हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हिरासत में लिए गए लोगों में नेपाल और जिला डोडा के लोग भी शामिल हैं। जांचकर्ता उनसे पूछताछ कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अशांति फैलाने में बाहरी एजेंसियों की कोई भूमिका तो नहीं थी।
हालात पर कड़ी नजर रखे हैं प्रशासन
अधिकारी ने आगे कहा, प्रशासन हालात पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि क्या इन घटनाओं के पीछे कोई संगठित हाथ तो नहीं था। इस सप्ताह की शुरुआत में भड़की हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई और दर्जनों सुरक्षाकर्मी घायल हो गए।
भीड़ ने सरकारी कार्यालयों पर हमला किया, वाहनों में आग लगा दी और पुलिस के साथ झड़प की। तब से स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है, सुरक्षा बलों की निरंतर तैनाती और संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी के साथ।
यह भी पढ़ें- मीरवाइज को फिर नहीं दी जामिया मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की 'इजाजत', बोले- 'बार-बार नजरबंदी को बुनियादी अधिकारों पर हमला'
कारगिल में शुरू हुई व्यापारिक गतिविधियां
इस बीच, कारगिल में शुक्रवार को व्यावसायिक गतिविधियां फिर से शुरू हो गईं। पिछले दिन यानी वीरवार को यहां पूर्ण बंद के बाद बाज़ार आज शुक्रवार को फिर से खुल गए। रिपोर्टों के अनुसार दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुले, जो जिले में सामान्य जीवन की वापसी का संकेत है।
इंटरनेट मीडिया, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील
इसी बीच अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और इंटरनेट मीडिया पर अफवाहों या भड़काऊ सामग्री से प्रभावित न होने की अपील दोहराई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता स्थिति को पूरी तरह से स्थिर करना और लद्दाख में शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करना है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।