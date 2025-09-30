केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री उमर की चेतावनी, जम्मू कश्मीर के लोगों का सब्र टूटने से पहले राज्य का दर्जा दें!

उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों के सब्र का इम्तिहान न लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना यहाँ के लोगों का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने गांदरबल में 36 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और प्रत्येक ब्लॉक में क्रिकेट व फुटबॉल मैदान स्थापित करने का एलान किया।

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। मुख्यमत्री उमर अब्दुल्ला ने द्र सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों के सब्र का इम्तिहान न लेने की अपील करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा प्रदान करना, जम्मू कश्मीर और इसकी जनता का एक मौलिक संवैधानिक अधिकार है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसा न हो कि यहां भी स्थिति लद्दाख जैसी अशांति में न बदल जाए। उन्होने यह चेतावनी गत सोमवार को गांदरबल में अपने दौरे के दौरान पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान दी। गांदरबल में मुख्यमंत्री 36 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर गांदरबल के प्रत्येक ब्लाक में सभी सुविधाओं से लैस एक क्रिकेट व फुटबाल मैदान भी स्थापित करने का एलान किया। इस दौरान उन्होंने बैडमिंटन में अपने हाथ आजमाने के साथ साथ स्थानीय खिलाडियों के साथ 100 मीटर स्प्रिंट में भी भाग लिया।

राज्य का दर्जा हमारा अधिकार राज्य का दर्जा हमारा अधिकार है। लद्दाख के लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मांगा था, लेकिन इससे उनकी ज़िंदगी में कोई सुधार नहीं हुआ। हम नहीं चाहते कि यहां निर्दोष लोग परेशान हों। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाती रहेगी। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि भारत सरकार ने पहले ही राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है और सुप्रीम कोर्ट में भी यह आश्वासन दिया है।

लद्​दाख के लोगों का नई व्यवस्था में भी कोई सुधार नहीं हुआ हमने हमेशा लद्दाख के लोगों से कहा था कि वे जो मांग कर रहे हैं, वह उनके लिए महंगी साबित हो सकती है। दुख की बात है कि नई व्यवस्था में उनकी ज़िंदगी में कोई सुधार नहीं हुआ है। इससे पूर्व उन्होंने ज 36.50 करोड़ रुपये की 12 से अधिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने जिले में खेल और बिजली क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

खुद भी 100 मीटर स्प्रिंट में हुए शामिल इसके बाद उन्होंने गडूरा में गवर्नमेंट कालेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन (जीसीओपीई) में प्री-फैब इनडोर बैडमिंटन हाल का उद्घाटन किया। उन्होंने वहां एक मैत्रीपूर्ण बैडमिंटन मैच में भाग भी लिया। इस परिसर में, मुख्यमंत्री ने 400 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और एक सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ का उद्घाटन किया। उन्होंने लड़कियों की 100 मीटर स्प्रिंट का शुभारंभ किया और फिर खुद भी 100 मीटर स्प्रिंट में भाग लिया, जिसे लोगों ने तालियों से सराहा।

गवर्नमेंट कालेफ फिजिकल एजुकेशन में बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित करते हुए, उमर अब्दुल्ला ने दिन के उद्घाटन और कई कार्यों की आधारशिला को गांदरबल में विकास के एक नए युग की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं लोगों के लिए कोई एहसान नहीं, बल्कि उनके विश्वास और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करना है।