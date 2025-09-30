जम्मू शहर को स्मार्ट और टिकाऊ बनाने के लिए एलजी सिन्हा ने की महत्वपूर्ण घोषणाएं, 60 परियोजनाओं की आधारशिला रखी

जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहरों को स्मार्ट और टिकाऊ बनाने के लिए सतत प्रथाओं को अपनाने और पर्यावरणीय कानूनों को सख्ती से लागू करने की बात कही। उन्होंने आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित सेवा पर्व में 699.79 करोड़ रुपये की लागत से अमृत 2.0 की 60 परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हमें अपने शहरों को स्मार्ट और टिकाऊ बनाने के लिए सतत प्रथाओं को अपनाना होगा और पर्यावरणीय कानूनों को सख्ती से लागू करना होगा। उन्होंने यह बात जम्मू में आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित सेवा पर्व में कही। उन्होंने जनसाधारण से अपने शहर के प्रति अपनत्व और मालिकाना भाव विकसित करने का आह्वान किया। 60 परियोजनाओं की आधारशिला रखी उपराज्यपाल ने 699.79 करोड़ रुपये की लागत से अमृत 2.0 की 60 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि हमारी सतत शहरी योजना और उसका क्रियान्वयन भविष्य के शहरों के लिए एक साहसिक रोडमैप है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्वच्छता इंटर्नशिप-ग्रीन कालोनी को लागू करने पर बल उपराज्यपाल ने आवास एवं शहरी विकास विभाग को जम्मू नगर निगम के स्वच्छता इंटर्नशिप कार्यक्रम एवं ग्रीन कालोनी पहल को जम्मू कश्मीर के अन्य शहरों में भी लागू किया जाए। उन्होंने अधिकारियों और नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपने शहर के प्रति मालिकाना भावना विकसित करें और शहरी संपत्तियों एवं सार्वजनिक स्थानों के उन्नयन तथा संरक्षण में योगदान दें।