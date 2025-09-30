जम्मू शहर को स्मार्ट और टिकाऊ बनाने के लिए एलजी सिन्हा ने की महत्वपूर्ण घोषणाएं, 60 परियोजनाओं की आधारशिला रखी
जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहरों को स्मार्ट और टिकाऊ बनाने के लिए सतत प्रथाओं को अपनाने और पर्यावरणीय कानूनों को सख्ती से लागू करने की बात कही। उन्होंने आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित सेवा पर्व में 699.79 करोड़ रुपये की लागत से अमृत 2.0 की 60 परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हमें अपने शहरों को स्मार्ट और टिकाऊ बनाने के लिए सतत प्रथाओं को अपनाना होगा और पर्यावरणीय कानूनों को सख्ती से लागू करना होगा।
उन्होंने यह बात जम्मू में आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित सेवा पर्व में कही। उन्होंने जनसाधारण से अपने शहर के प्रति अपनत्व और मालिकाना भाव विकसित करने का आह्वान किया।
60 परियोजनाओं की आधारशिला रखी
उपराज्यपाल ने 699.79 करोड़ रुपये की लागत से अमृत 2.0 की 60 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि हमारी सतत शहरी योजना और उसका क्रियान्वयन भविष्य के शहरों के लिए एक साहसिक रोडमैप है।
यह भी पढ़ें- कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तहरीके हुर्रियत, जेकेएनएफ के खिलाफ आरोपपत्र दायर; जानें क्या है आरोप
उन्होंने समाज के हर वर्ग के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उनका मिशन यह सुनिश्चित करना है कि कोई पीछे न छूटे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हाशिये पर खड़े लोगों तक पहुच बनाई जाए और उन्हें विकास प्रक्रिया में शामिल किया जाए, ताकि बड़ी प्रगति और समृद्धि हासिल की जा सके।
योग्य और जीवंत शहरों का विकास करना होगा
उपराज्यपाल ने कहा कि सतत शहरी अवसंरचना और स्मार्ट तकनीक के समावेश द्वारा अधिक रहने योग्य और जीवंत शहरों का विकास करना होगा और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना होगा।
यह भी पढ़ें- जम्मू तक बिछेगी 216 KM लंबी रेल लाइन, पंजाब से कनेक्टिविटी हो जाएगी आसान, इन जिलों को फायदा
इसलिए हमें सतत प्रथाओं को अपनाना होगा और पर्यावरणीय कानूनों को सख्ती से लागू करना होगा ताकि एक समझदार शहरी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण हो सके। उन्होंने तवी रिवरफ्रंट परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसने हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जम्मू शहर को बाढ़ से बचाया। यह सतत विकास परियोजनाओं का उत्कृष्ट उदाहरण है।
स्वच्छता इंटर्नशिप-ग्रीन कालोनी को लागू करने पर बल
उपराज्यपाल ने आवास एवं शहरी विकास विभाग को जम्मू नगर निगम के स्वच्छता इंटर्नशिप कार्यक्रम एवं ग्रीन कालोनी पहल को जम्मू कश्मीर के अन्य शहरों में भी लागू किया जाए। उन्होंने अधिकारियों और नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपने शहर के प्रति मालिकाना भावना विकसित करें और शहरी संपत्तियों एवं सार्वजनिक स्थानों के उन्नयन तथा संरक्षण में योगदान दें।
छात्रों को किया सम्मानित
इस अवसर पर उपराज्यपाल ने स्वच्छता इंटर्नशिप के अंतर्गत उत्कृष्ट माडल प्रस्तुत करने वाले छात्रों को और स्वच्छाग्रहियों को श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान उल्लेखनीय योगदान हेतु सम्मानित किया। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी सौंपे गए।
यह भी पढ़ें- डोडा मेडिकल कॉलेज के बाथरूम में नवजात का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने दर्ज किया मामला
कार्यक्रम में सांसद जुगल किशोर शर्मा, राज्यसभा सांसद इंजीनियर गुलाम अली खटाना, जम्मू डी.डी.सी. चेयरमैन भारत भूषण, विधायक युधवीर सेठी, विक्रम रंधावा, अरविंद गुप्ता, सुरिंदर भगत, मुख्य सचिव अटल डु्ल्लू, आयुक्त सचिव आवास एवं शहरी विकास विभाग मनदीप कौर, प्रिंसिपल सचिव संस्कृति बृज मोहन शर्मा, मंडलायुक्त जम्मू रमेश कुमार, आईजीपी जम्मू भीम सेन टूटी, उपायुक्त जम्मू डा राकेश मन्हास, नगर निगम आयुक्त डा देवांश यादव, वरिष्ठ अधिकारी, एनजीओ सदस्य एवं बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।