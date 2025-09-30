डोडा मेडिकल कॉलेज के बाथरूम में नवजात का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने दर्ज किया मामला

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। जीएमसी डोडा के आपातकालीन वार्ड के बाथरूम में रविवार शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब वहां एक नवजात बच्ची का शव बरामद हुआ।

बच्ची की उम्र करीब 5 से 6 महीने बताई जा रही है। मासूम को इस तरह से छोड़कर चले जाने की घटना ने अस्पताल प्रशासन और पुलिस दोनों को सकते में डाल दिया है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पोस्ट अस्पताल डोडा की टीम मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया। पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर नंबर 221/2025 बीएनएस की धारा 94 के तहत दर्ज की है।

जांच अधिकारी ने एफएसएल टीम और क्राइम फोटोग्राफर के साथ घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए।

बच्ची के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और आगे की कानूनी औपचारिकताओं के लिए भेज दिया है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।