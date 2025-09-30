Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डोडा मेडिकल कॉलेज के बाथरूम में नवजात का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने दर्ज किया मामला

    By Sher Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 04:55 AM (IST)

    ऊधमपुर के डोडा मेडिकल कॉलेज के आपातकालीन वार्ड में एक नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्ची करीब 5-6 महीने की बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और लोगों से जानकारी होने पर साझा करने की अपील की है ताकि दोषियों को पकड़ा जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। जीएमसी डोडा के आपातकालीन वार्ड के बाथरूम में रविवार शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब वहां एक नवजात बच्ची का शव बरामद हुआ।

    बच्ची की उम्र करीब 5 से 6 महीने बताई जा रही है। मासूम को इस तरह से छोड़कर चले जाने की घटना ने अस्पताल प्रशासन और पुलिस दोनों को सकते में डाल दिया है।

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पोस्ट अस्पताल डोडा की टीम मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया। पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर नंबर 221/2025 बीएनएस की धारा 94 के तहत दर्ज की है।

    जांच अधिकारी ने एफएसएल टीम और क्राइम फोटोग्राफर के साथ घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए।

    बच्ची के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और आगे की कानूनी औपचारिकताओं के लिए भेज दिया है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दर्दनाक घटना ने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है। लोगों का कहना है कि मासूम की जिंदगी को इस तरह बीच रास्ते पर छोड़ देना न केवल अमानवीय है, बल्कि समाज के लिए भी शर्मनाक है।

    पुलिस ने अपील की है कि अगर किसी को इस संबंध में कोई जानकारी है तो वह तुरंत साझा करें, ताकि जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जा सके।