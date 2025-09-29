Mata Vaishno Devi Yatra में श्रद्धालुओं का उत्साह और आस्था का अनोखा संगम, भवन में निरंतर बह रही भक्ति की रसधारा
शारदीय नवरात्रों में मां वैष्णो देवी के भवन पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भवन परिसर को भव्य रूप से सजाया गया है और भक्तिमय माहौल बना हुआ है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा बेहतर इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। सीआरपीएफ 06 बटालियन द्वारा भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। अब तक 140000 के करीब श्रद्धालु यात्रा कर चुके हैं।
राकेश शर्मा, जागरण, कटड़ा। जारी पवित्र शारदीय नवरात्रों में विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मां वैष्णो देवी भवन पर भक्ति की धारा निरंतर बह रही है। श्रद्धालु पूरी श्रद्धा तथा भक्ति भाव से मां वैष्णो देवी के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं।
भवन परिसर की भव्य सजावट और मां के भजन
पूरे भवन परिसर की भव्य सजावट लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यात्रा मार्ग से लेकर भवन तक गूंज रहे मां के भजनों वातावरण को भक्तिमस बनाया हुआ है। जहां भी देखो हर तरफ भक्ति की रसधारा बहती नजर आ रही है। इसी बीच कतारों में धीरे-धीरे गुफा की ओर बढ़ते श्रद्धालु पूरी श्रद्धा तथा भक्ति भाव से मां वैष्णो देवी के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। भवन पर जगह-जगह बनाए गए विशाल पंडाल में स्थापित विभिन्न देवी देवताओं की भव्य मूर्तियां का आशीर्वाद लेते हुए श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं।
यह भी पढ़ें- भारतीय नर्सिंग परिषद की जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई, प्रदेश के 13 नर्सिंग संस्थानों की मान्यता रद्द
श्राइन बोर्ड अधिकारी कर रहे हैं यात्रा की मॉनिटरिंग
जारी पवित्र शारदीय नवरात्रों को लेकर एक और जहां सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चक चौबंद है। वहीं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं। श्राइन बोर्ड अधिकारी पल-पल यात्रा की मॉनीटरिंग कर रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। यात्रा मार्ग पर दी जा रही सुविधाओं की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो।
सीआरपीएफ 06 बटालियन का सेवा कार्य भवन पर जारी
मां वैष्णो देवी भवन के साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात सीआरपीएफ 06 बटालियन सुरक्षा के साथ ही सेवा कार्य निरंतर कर रही है। जारी पवित्र शारदीय नवरात्रों में सीआरपीएफ 06 बटालियन द्वारा रोजाना भवन परिसर में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालु भी कतारों में खड़े होकर प्रसाद ग्रहण करते नजर आ रहे हैं।
बटालियन के अधिकारियों का कहना है कि यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है की एक और जहां मां वैष्णो देवी की अपार कृपा से वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी और भवन परिसर में भंडारे का आयोजन कर पुण्य लाभ कमा रहे हैं।
यह भी पढ़ें- जम्मू कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध बरकरार, न्यायाधिकरण ने सरकार के फैसले को सही ठहराया
अब तक 140000 के करीब श्रद्धालु कर चुके हैं यात्रा
पवित्र शारदीय नवरात्रों में मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बना हुआ है। मौसम भी लगातार खुशगवार है। सोमवार को मौसम आमतौर पर साफ रहा और श्रद्धालुओं को सभी तरह की सुविधाए लगातार मिलती रही।
इनमें हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा, रोपवे केबल कार के साथ ही घोड़ा, पिट्ठू, पालकी आदि की सेवाए प्रमुख हैं। इन सबका लाभ लगातार श्रद्धालु उठा रहे हैं। जारी पवित्र शारदीय नवरात्र में अब तक करीब 140000 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के चरणों में नतमस्तक हो चुके हैं। अभी भी रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी है।
यह रही यात्रा की स्थिति
पहले नवरात्र 22 सितंबर को 13600 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के भवन पहुंचे थे। दूसरे नवरात्र 23 सितंबर को 12589 श्रद्धालु, तीसरे नवरात्र 24 सितंबर को 14526 श्रद्धालु, चौथे नवरात्र 25 सितंबर को 13643 श्रद्धालु, पांचवें नवरात्र 26 सितंबर को 17665 श्रद्धालु जबकि 27 सितंबर छठे नवरात्र पर 30210 श्रद्धालुओं जबकि सातवें नवरात्र 28 सितंबर को 22902 श्रद्धालुओं ने और इसी तरह 29 सितंबर यानी आठवें नवरात्र सोमवार शाम 4:00 बजे तक करीब 10000 श्रद्धालु अब तक पंजीकरण करवा चुके हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।