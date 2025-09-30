नवरात्र के बाद जम्मू से बहाल होंगी आठ ट्रेनें, वंदे भारत पर भी आया अपडेट; देखें लिस्ट

जम्मू और पंजाब में बाढ़ के कारण रेल यातायात बाधित हुआ था पर अब नवरात्र के बाद धीरे-धीरे सामान्य हो जाएगा। जम्मू-माधोपुर के बीच रेल ढांचे को नुकसान हुआ था जिससे कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं थीं। मरम्मत कार्य के बाद आठ जोड़ी ट्रेनों का संचालन शुरू हो रहा है। रेलवे प्रशासन के अनुसार जल्द ही सभी ट्रेनें पहले की तरह चलेंगी।

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू और पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ के बाद रेल यातायात नवरात्र के बाद धीरे-धीरे पटरी पर आना शुरू हो जाएगा। वर्षा के कारण जम्मू-माधोपुर के बीच रेल ढांचे को नुकसान हुआ था और इस कारण ज्यादातर ट्रेनें या तो रद कर दी गईं थीं या फिर उन्हें सीमित कर दिया गया था। अभी पांच से छह ट्रेन ही जम्मू पहुंच रहीं थीं।

बता दें कि मौजूदा माह में बाढ़ और बारिश के बाद काफी नुकसान पहुंचा। पटरियों और पुल भी क्षतिग्रस्त हुए। इसके बाद कम ट्रेनें चलने के कारण मौजूदा समय में माता वैष्णो देवी श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है।

आठ जोड़ी ट्रेनों का संचालन किया जाएगा रेलवे के कारण मरम्मत कार्य होने के बाद आठ जोड़ी ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है और रेल यातायात बहाल किया जा रहा है, हालांकि राजधानी और एक वंदेभारत ट्रेन अभी भी लंबित रखी गई है।

रेल यातायात बाधित रहने का असर मां वैष्णो देवी की यात्रा पर भी पड़ा था। रेल प्रशासन ने बताया कि आवश्यक मरम्मत कार्य समय पर पूरा होने पर सभी ट्रेनों का संचालन पहले की तरह कर दिया जाएगा है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर विशेष सूचना काउंटर भी स्थापित किए गए हैं।