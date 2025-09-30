नवरात्र के बाद जम्मू से बहाल होंगी आठ ट्रेनें, वंदे भारत पर भी आया अपडेट; देखें लिस्ट
जम्मू और पंजाब में बाढ़ के कारण रेल यातायात बाधित हुआ था पर अब नवरात्र के बाद धीरे-धीरे सामान्य हो जाएगा। जम्मू-माधोपुर के बीच रेल ढांचे को नुकसान हुआ था जिससे कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं थीं। मरम्मत कार्य के बाद आठ जोड़ी ट्रेनों का संचालन शुरू हो रहा है। रेलवे प्रशासन के अनुसार जल्द ही सभी ट्रेनें पहले की तरह चलेंगी।
जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू और पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ के बाद रेल यातायात नवरात्र के बाद धीरे-धीरे पटरी पर आना शुरू हो जाएगा।
वर्षा के कारण जम्मू-माधोपुर के बीच रेल ढांचे को नुकसान हुआ था और इस कारण ज्यादातर ट्रेनें या तो रद कर दी गईं थीं या फिर उन्हें सीमित कर दिया गया था। अभी पांच से छह ट्रेन ही जम्मू पहुंच रहीं थीं।
बता दें कि मौजूदा माह में बाढ़ और बारिश के बाद काफी नुकसान पहुंचा। पटरियों और पुल भी क्षतिग्रस्त हुए। इसके बाद कम ट्रेनें चलने के कारण मौजूदा समय में माता वैष्णो देवी श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है।
आठ जोड़ी ट्रेनों का संचालन किया जाएगा
रेलवे के कारण मरम्मत कार्य होने के बाद आठ जोड़ी ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है और रेल यातायात बहाल किया जा रहा है, हालांकि राजधानी और एक वंदेभारत ट्रेन अभी भी लंबित रखी गई है।
रेल यातायात बाधित रहने का असर मां वैष्णो देवी की यात्रा पर भी पड़ा था। रेल प्रशासन ने बताया कि आवश्यक मरम्मत कार्य समय पर पूरा होने पर सभी ट्रेनों का संचालन पहले की तरह कर दिया जाएगा है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर विशेष सूचना काउंटर भी स्थापित किए गए हैं।
यह ट्रेनें होंगी बहाल
1. ट्रेन संख्या 12470 जम्मू तवी–कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस – 02 अक्टूबर से चलेगी। ट्रेन संख्या 12469 कानपुर सेंट्रल–जम्मू तवी एक्सप्रेस – 03 अक्टूबर से चलेगी।
2. ट्रेन संख्या 14606 जम्मू तवी–योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस – 05 अक्टूबर से चलेगी। ट्रेन संख्या 14605 योगनगरी ऋषिकेश–जम्मू तवी एक्सप्रेस – 06 अक्टूबर से चलेगी।
3. ट्रेन संख्या 14692 जम्मू तवी–बरौनी जंक्शन एक्सप्रेस – 03 अक्टूबर से चलेगी। ट्रेन संख्या 14691 बरौनी जंक्शन–जम्मू तवी एक्सप्रेस – 05 अक्टूबर से चलेगी।
4. ट्रेन संख्या 22317 सियालदाह–जम्मू तवी हमसफर एक्सप्रेस – 06 अक्टूबर से चलेगी। ट्रेन संख्या 22318 जम्मू तवी–सियालदाह हमसफर एक्सप्रेस – 08 अक्टूबर से चलेगी।
5. ट्रेन संख्या 15653 गुवाहाटी–जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस – 01 अक्टूबर से चलेगी। ट्रेन संख्या 15654 जम्मू तवी–गुवाहाटी अमरनाथ एक्सप्रेस – 03 अक्टूबर से चलेगी।
6. ट्रेन संख्या 15097 भागलपुर–जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस – 02 अक्टूबर से चलेगी। ट्रेन संख्या 15098 जम्मू तवी–भागलपुर अमरनाथ एक्सप्रेस – 07 अक्टूबर से चलेगी।
7. ट्रेन 12588 जम्मू तवी–गोरखपुर सुपरफास्ट – 4 अक्टूबर से चलेगी। ट्रेन संख्या 12587 गोरखपुर–जम्मू तवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस – 06 अक्टूबर से चलेगी।
8. ट्रेन संख्या 15651 गुवाहाटी–जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेस – 06 अक्टूबर से चलेगी। ट्रेन 15652 जम्मू तवी–गुवाहाटी अमरनाथ – 08 अक्टूबर से चलेगी।
