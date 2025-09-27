'रोका नहीं तो होगा गंभीर संकट', LG मनोज सिन्हा ने TRF को बताया देश की एकता के लिए बड़ा संकट

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने टीआरएफ द्वारा इंटरनेट मीडिया पर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को रोकने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह जम्मू कश्मीर में शांति और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। उन्होंने लोगों से विघटनकारी तत्वों के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया। सिन्हा ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नागरिकों को भी सहयोग देना होगा।

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जरुरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इसे रोका नहीं गया तो यह गंभीर संकट पैदा करेगा। यह जम्मू कश्मीर में शांति सद्भाव बहाली के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता अंखडता काे लिए भी खतरा बनेगा।

आज यहां टैगोर हाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए विघटनकारी, राष्ट्रविरोधी और सांप्रदायिक तत्वों के दुष्प्रचार के खिलाफ एकजुट हो, उन्हें विफल बनाने का आग्रह किया।

आतंकी संगठन टीआरएफ भी यही कर रहा है। उसके ऑनलाइन मैसेजिंग के दुष्प्रचार का जमीन पर सीधा असर होता है। इसलिए उसे नजरंदाज करना खतरनाक होगा। टीआरएफ सांप्रदायिक आधार पर कर रहा दुष्प्रचार उन्होंने कहा कि अगर टीआरएफ इंटरनेट मीडिया पर लगातार सांप्रदायिक आधार पर दुष्प्रचार कर रहा है। धमकियां दे रहा है, राष्ट्रीय एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री का प्रचार प्रसार कर रहा है। हम यह सब देखते हुए चुप रहते हैं तो आने वाले समय में यह बहुत खतरनाक साबित होगा। हमें इस पर ध्यान देना होगा और इसे रोकना होगा।