लद्दाख हिंसा पर Ex MP नामग्याल ने LG कविन्द्र को लिखा पत्र; मांगी निष्पक्ष जांच, पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता
भाजपा नेता जामयांग त्सेरिंग नामग्याल ने लेह हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर कहा कि सुरक्षाबलों की फायरिंग से लोगों का भरोसा हिल गया है। नामग्याल ने लद्दाख की समस्याओं को हल करने के लिए संवाद प्रक्रिया की बहाली पर जोर दिया है। उन्होंने नागरिकों का भरोसा बहाल करने का आग्रह किया और मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता की मांग की।
राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। लद्दाख के पूर्व सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता जामयांग त्सेरिंग नामग्याल ने उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता को एक पत्र लिखकर, गत बुधवार को लेह में हिंसा और प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाए जाने के मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की है।
उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षाबलों की फायरिंग से लोगों का भराेसा हिल गया है। हिंसा और आगजनी की निंदा होनी चाहिए लेकिन हालात को धैर्य और संयम से भी संभाला जा सकता था।
नामग्याल ने लद्दाख की समस्याओं को हल करने के लिए सभी संबधित पक्षों के साथ एक विश्वसनीय संवाद प्रक्रिया की बहाली पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे लोग, जो इस सीमा की रक्षा की बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं, उन्हें ऐसा शासन चाहिए जो दृढ़ और मानवीय दोनों हो – करुणा के साथ न्याय करे और ईमानदारी से शिकायतों को दूर करे।
हिंसा पर “गहरा दुख और खेद” व्यक्त किया
पूर्व सांसद ने लद्दाख के उपराज्यपाल को लिखे अपने पत्र में 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा पर “गहरा दुख और खेद” व्यक्त किया है। इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई और 90 लोग घायल हुए है।
नामग्याल ने बुधवार की हिंसा को लद्दाख के लिए एक दुखद मोड़ बताते हुए कहा कि राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ प्रदर्शन हिंसक हो गया। निहत्थों पर गोली चलाने से लोगों का भरोसा हिल गया है। हिंसा और आगजनी की निंदा होनी चाहिए।
नागरिकों का भरोसा बहाल करने का आग्रह किया
17वीं लोकसभा में लद्दाख का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व सांसद ने प्रशासन से न्याय, पारदर्शिता और करुणा के माध्यम से नागरिकों का भरोसा बहाल करने का आग्रह किया। उन्होंने इस घटना की निष्पक्ष न्यायिक जांच, मृतकों और गंभीर रूप से घायलों के परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता और व्यापक चिकित्सा देखभाल की मांग की है। उन्होंने जरूरत पड़ने पर गंभीर रोगियों को लद्दाख के बाहर के बड़े अस्पतालों में उपचार के लिए भर्ती कराए जाने की मांग भी की है।
शांति की अपील का स्वागत किया
उन्होंने पीड़ित परिवारों और छात्रों को काउंसलिंग प्रदान करने और हिंसा में मारे गए नागरिकों के परिवार के परिजनों के लिए शिक्षा, और आजीविका सहायता प्रदान करने की भी सिफारिश की है।
भाजपा नेता ने लेह एपेक्स बाडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा शांति की अपील का स्वागत किया और छह अक्टूबर को हाई-पावर्ड कमेटी की निर्धारित बैठक से पहले इसके सदस्यों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप का भी स्वागत किया।
