    LoC पर घुसपैठ की कोशिशें बढ़ सकती हैं, BSF IG Ashok Yadav ने दी चेतावनी, बोले- सीमा पार आतंकी लांचिंग पैड सक्रिय

    By naveen sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 12:00 PM (IST)

    सीमा सुरक्षा बल (BSF) कश्मीर फ्रंटियर के आईजी अशोक यादव ने कहा कि एलओसी पर घुसपैठ की कोशिशें बढ़ सकती हैं लेकिन BSF पूरी तरह से तैयार है। सेना के साथ मिलकर उत्तरी कश्मीर में घुसपैठ की दो कोशिशें नाकाम की गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकी सितंबर और अक्टूबर में सीमा पार करने की कोशिश करते हैं लेकिन सुरक्षा एजेंसियां उनके मंसूबे नाकाम कर देंगी।

    आईजी अशोक यादव ने कहा BSF ने घुसपैठ को रोकने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली अपनाई है।

    राज्य ब्यूरो,जागरण, श्रीनगर। सीमा सुरक्षाबल (सीसुब) कश्मीर फ्रंटियर के महानिरीक्षक(आइजी) अशोक यादव ने शनिवार को कहा आने वाले दिनों में नियंत्रण रेखा(एलओसी) पर आतंकियों द्वारा घुसपैठ की कोशिशे बढ़ सकती हैं।

    लेकिन किसी को घबराने की जरुरत नहीं है, हम उनके हर इरादे को विफल बनाने, उन्हें एलओसी पर ही मार भगाने में पूरी तरह समर्थ हैं। सेना और सीमा सुरक्षाबल ने दुश्मन को विफल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

    आज यहां हुमहामा में स्थित सीसुब मुख्यालय में सेव वुलर तहत आयोजित की जा रही वुलर हाफ मैराथन 2.0 के लिए टी-शर्ट के अनावरण के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए, आईजी यादव ने बताया कि विगत कुछ महीनों में सीसुब ने सेना के साथ मिलकर उत्तरी कश्मीर में एलओसी पर घुसपैठ की दो कोशिशों को नाकाम किया है।

    एलओसी पर पूरी सतर्कता बरती जा रही

    उन्होंने कहा कि एलओसी पर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। घुसपैठरोधी तंत्र की लगातार समीक्षा कर उसे और बेहतर बनाया जाताहै। दुश्मन की निगरानी और उसके किसी भी दुस्साह का मुहंतोड़ जवाब देने के लिए “हमने एलओसी और अंतरराष्ट्रीय सीमा दोनों पर उन्नत निगरानी उपकरण तैनात किए हैं और अपनी मौजूदगी को मजबूत किया है। सीमा पार करने की किसी भी कोशिश का हम सख्ती से जवाब देंगे।

    सितंबर अक्टूबर में सीमा पार की होती है कोशिश

    हिमपात से पहले घुसपैठ की कोशिशों में बढ़ोतरी पर उन्होंने कहा कि आतंकी सितंबर और अक्टूबर में अक्सर सीमा पार करने की कोशिश करते हैं। सीमा पार बैठे उनके आकाओं की कोशिश रहती है कि हिमपात से पहले जितनी ज्यादा संख्या मे हो सके, आतंकियों को जम्मू कश्मीर में सुरक्षित घुसपैठ कराई जाए।

    हिमपात के कारण एलओसी पर सभी रास्ते और दर्रे बंद हो जाते हैं। अभी हिमपात में डेढ़-दो माह बाकी हैं, इसलिए हम एलओसी पर आतंकियों की तरफ से घुसपैठ की कोशिशों में बढ़ौत्तरी की बात करते हैं, लेकिन हम उनसे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।”

    एलओसी पार आतंकी लाचिंग पैड सक्रिय

    एलओसी के पार जम्मू कश्मीर में आतंकी ढांचे की मौजूदगी पर उन्होेंने कहा कि जिला बांडीपोर,कुपवाड़ा और बारामुला के अंतर्गत एलओसी के पार गुलाम जम्मू कश्मर में आतंकियों के लांचिंग पैड सक्रिय हैं।

    पाकिस्तानी सेना की निगरानी में ही यह चलतें और इन लांचिंग पैड पर मौजूद आतंकी किसी भी समय घुसपैठ का प्रयास करेंगे। आतंकी शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी सभी सुरक्षा एजेंसियां, सेना और सीमा सुरक्षाबल अपने संयुक्त प्रयासों और लगातार निगरानी से उनके मंसूबे नाकाम करेंगी।

    आतंकियों ने घुसपैठ में बदली रणनीति

    आतंकियों द्वारा घुसपैठ के लिए अपनाई जा रही नयी रणनीति का उल्लेख करते हुए आइजी अशोक यादव ने कहा कि घुसपैठ करने वाले अब पकड़े जाने से बचने के लिए अपने रेडियो सेट, मोबाइल फोन और गाइड का कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी रणनीति बदलने के बावजूद, हमारा खुफिया तंत्र उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए काफी मजबूत है।

    बीएसएफ ने बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली अपनाई

    घुसपैठ को रोकने और दुश्मन के किसी भी इरादे को नाकाम बनाने के लिए सीमा सुरक्षाबल ने एक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली अपनाई है। रात्रिकालीन गश्त, ग्राउंड सेंसर, थर्मल इमेजिंग और अन्य बलों के साथ समन्वित आपरेशन समेत विभिन्न उपायों को कार्यान्वित किया गया है।

    इससे पूर्व आइजी अशोक यादव ने 12 अक्टूबर, 2025 को होने वाली सेव वूलर रन विद बार्डरमैन मैराथन की आधिकारिक टी-शर्ट लॉन्च की। यह कार्यक्रम हुमहामा हंगुल आफिसर्स इंस्टीट्यूट में बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों और स्थानीय प्रतिभागियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया था।