कश्मीर पुलिस ने किया नकली करंसी नोट नेटवर्क का पर्दाफाश, तीन लोग गिरफ्तार, दो छात्र भी शामिल

कश्मीर पुलिस ने नकली करेंसी नोट चलाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसमें तीन लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनमें दो छात्र भी शामिल हैं। ये तीनों बड़गाम जिले के निवासी हैं। पुलिस ने उनके पास से 33000 रुपये के नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह गिरोह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है।

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। कश्मीर पुलिस ने घाटी में नकली करंसी नोट चलाने वाले एक नेटवर्क का शनिवार को पर्दाफाश करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो छात्र भी शामिल हैं। तीनों जिला बड़गाम के रहने वाले हैं। उनसे पूछताछ जारी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तीनों से बरामद हुई नकली करंसी पुलिस ने बताया कि बशरत बशीर राथर के पास से 27,500 रुपये के नकली नोट बरामद हुए, जबकि आबिद मंजूर के पास से 5,500 रुपये की नकली करेंसी मिली। इस आरेशन में कुल 33,000 रुपये के नकली नोट बरामद हुए।