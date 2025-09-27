Language
    कश्मीर पुलिस ने किया नकली करंसी नोट नेटवर्क का पर्दाफाश, तीन लोग गिरफ्तार, दो छात्र भी शामिल

    Updated: Sat, 27 Sep 2025 12:25 PM (IST)
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 12:25 PM (IST)

    कश्मीर पुलिस ने नकली करेंसी नोट चलाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसमें तीन लोग गिरफ्तार हुए हैं जिनमें दो छात्र भी शामिल हैं। ये तीनों बड़गाम जिले के निवासी हैं। पुलिस ने उनके पास से 33000 रुपये के नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह गिरोह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है।

    कश्मीर पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि नकली करंसी का स्रोत क्या है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। कश्मीर पुलिस ने घाटी में नकली करंसी नोट चलाने वाले एक नेटवर्क का शनिवार को पर्दाफाश करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो छात्र भी शामिल हैं। तीनों जिला बड़गाम के रहने वाले हैं। उनसे पूछताछ जारी है।

    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कुछ समय पहले पुलिस को घाटी में कुछेक जगहों पर नकली भारतीय करंसी बाजार में चलाए जाने की जानकारी मिली थी। इसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरु की।

    इस दौरान मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने जिला बड़गाम में मगाम में कुछ संदिग्धों को चिह्नित किया और उनकी गतिविधियों की निगरानी की। सभी आवश्यक सुबूत जुटाने के बाद पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया।

    आरोपियों में दो नाबालिग छात्र शामिल

    हिरासत में लिए तीन आरोपियों में दो नाबालिग छात्र हैं। उनकी पहचान अरचंदर हामा बड़गाम के बशारत बशीर राथर व कावूसा खलीसा के आबिद मंजूर के रूप में हुई है। दोनों की आयु 17 वर्ष बताई जाती है। तीसरे आरोपित की पहचान बड़गाम के ही मजहामा मगाम के 37 वर्षीय मोहम्मद शाफी गनई के रूप में हुई है।

    तीनों से बरामद हुई नकली करंसी

    पुलिस ने बताया कि बशरत बशीर राथर के पास से 27,500 रुपये के नकली नोट बरामद हुए, जबकि आबिद मंजूर के पास से 5,500 रुपये की नकली करेंसी मिली। इस आरेशन में कुल 33,000 रुपये के नकली नोट बरामद हुए।

    बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं तीनों

    मामले की जांच में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह तीनों नकली करंसी के एक बडे़ नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। इनके पास यह नकली करंसी कहां से आयी और यह तीनों कब से इसे चला रहे हैं। इसका स्रौत विदेश में है या यहीं कश्मीर में, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।

