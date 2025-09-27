खुशखबरी! जम्मू-कश्मीर में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के लिए 5,061 घरों के निर्माण को मिली मंजूरी
जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से बेघर हुए परिवारों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में 5061 घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन घरों का निर्माण किया जाएगा जिससे प्रभावित परिवारों को सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी।
डिजिटल डेस्क, जागरण, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में हाल ही में बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने आदि प्राकृतिक आपदाओं में अपने घर गंवाने वाले परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय ग्रामीण विकास ने जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में 5061 घरों के निर्माण कों मंजूरी दे दी है।
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हां ने स्वयं यह खुशखबरी साझा करते हुए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि बहुत जल्द प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G) की एक विशेष परियोजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बहुत जल्द 5,061 घरों का निर्माण शुरू किया जाएगा।
Grateful to Hon'ble PM Shri @Narendramodi Ji & Hon'ble Union Minister of Rural Development, Shri @ChouhanShivraj Ji for sanctioning the construction of 5,061 houses which were damaged due to the recent natural calamities across rural areas of J&K.— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) September 27, 2025
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने अधिकारिक एक्स हैंडल पर यह राहत भरी खबर साझा करते हुए लिखा कि "जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए 5,061 घरों के निर्माण को मंजूरी देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री @Narendramodi जी और माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री @ChouhanShivraj जी के प्रति आभारी हूँ।"
उन्होंने आगे कहा कि, "पीएमएवाई-जी की विशेष परियोजना के तहत यह मंजूरी हजारों परिवारों के जीवन में सुरक्षा और स्थिरता वापस लाएगी। एक नया घर परिवारों को आर्थिक स्थिरता हासिल करने में सक्षम बनाएगा जिससे परिवार की भलाई में उल्लेखनीय सुधार होगा।" स्वीकृत घरों का निर्माण समयबद्ध तरीके से किया जाएगा, जिसमें आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
इस पहल से न केवल आश्रय मिलेगा, बल्कि लाभार्थियों को सुरक्षा और आर्थिक लचीलेपन की एक नई भावना भी मिलेगी। "सभी के लिए आवास" के दृष्टिकोण के साथ शुरू की गई पीएमएवाई-जी योजना एक प्रमुख ग्रामीण विकास पहल रही है जिसका उद्देश्य कच्चे या जीर्ण-शीर्ण भवनों में रहने वाले पात्र परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना है।
