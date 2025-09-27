खुशखबरी! जम्मू-कश्मीर में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के लिए 5,061 घरों के निर्माण को मिली मंजूरी

जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से बेघर हुए परिवारों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में 5061 घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन घरों का निर्माण किया जाएगा जिससे प्रभावित परिवारों को सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी।

डिजिटल डेस्क, जागरण, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में हाल ही में बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने आदि प्राकृतिक आपदाओं में अपने घर गंवाने वाले परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय ग्रामीण विकास ने जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में 5061 घरों के निर्माण कों मंजूरी दे दी है।

