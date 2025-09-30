लेह शहर में कर्फ्यू में ढील दी गई है जहाँ आज सुबह 10 बजे से चार घंटे के लिए दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। यह ढील प्रदर्शनकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच झड़पों में मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार के बाद दी गई है। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अभी भी निलंबित हैं और अन्य हिस्सों में निषेधाज्ञा आदेश लागू हैं।

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। लेह शहर में कर्फ्यू में ढील देने का एलान किया गया है। आज मंगलवार सुबह 10 बजे से चार घंटे की ढील दी गई है। दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान खोलने का निर्देश दे दिया गया है।

एलजी कविन्द्र हर रोज कर रहे सुरक्षा समीक्षा अधिकारी ने कहा कि पिछले बुधवार को हुई हिंसा को छोड़कर, कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस और अर्धसैनिक बल भारी संख्या में तैनात हैं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं।"

संयम बनाए रखने के लिए लोगों की सराहना की उन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उल्लेखनीय संयम और प्रतिबद्धता दिखाने के लिए लोगों की सराहना की और बातचीत और लोकतांत्रिक तरीकों से उनके हर जायज़ मुद्दे का समाधान करने का वादा किया।

दो पार्षद सहित 60 से अधिक लोग हिरासत में इस घटना के बाद दो पार्षदों सहित 60 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल थे, जिन्हें 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया था और बाद में राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया था।