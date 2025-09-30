जम्मू-कश्मीर राज्यसभा की एक सीट पर कांग्रेस पेश करेगी दावेदारी, दिग्विजय जल्द फारूक से करेंगे बात, क्या रहेगा नतीजा?
जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा की चार सीटों के लिए 24 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं जिसमें कांग्रेस एक सीट के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश करेगी। इसके लिए दिग्विजय सिंह फारूक अब्दुल्ला से बात करेंगे। सूत्रों के अनुसार 10 अक्टूबर तक फारूक अब्दुल्ला से बातचीत कर फैसला हो सकता है। कांग्रेस को नेकां के अलावा पीडीपी माकपा और निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिलने की संभावना है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की चार सीटों के लिए 24 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में कांग्रेस एक सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगी। इसके लिए पार्टी के कोआर्डिनेटर दिग्विजय सिंह जल्द ही नेशनल कान्फ्रेंस के प्रधान डॉ फारूक अब्दुल्ला से बात करेंगे।
पार्टी सूत्रों के अनुसार, 10 अक्टूबर तक नेकां प्रधान फारूक अब्दुल्ला से बातचीत कर फैसला हो सकता है। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपना उम्मीदवार तय कर पार्टी हाईकमान को अंतिम मुहर लगाने के लिए भेजेगी।
जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की चार सीटों में से दो सीटें नेकां और एक सीट भाजपा को मिलना तय माना जा रहा है, लेकिन एक सीट के लिए मुकाबला होगा। इसमें कांग्रेस को नेकां के अलावा पीडीपी, माकपा और निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिलने की संभावना है।
जानें क्या है कांग्रेस का गणित
कांग्रेस के जम्मू कश्मीर में कुल छह विधायक हैं। पार्टी को जम्मू से विधानसभा चुनाव में मात्र राजौरी से एक ही सीट मिली थी और पांच उम्मीदवार कश्मीर से विजयी हुए थे। एक खास बात यह भी है कि कांग्रेस के सभी विधायक मुस्लिम है। जम्मू से कांग्रेस को झटका लगा था। जब उमर सरकार ने जम्मू कश्मीर की सत्ता संभाली थी तो उस समय कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से बाहर रहने का फैसला किया था।
पीडीपी दे सकती है कांग्रेस को समर्थन
उनका कहना था कि जब तक जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा हासिल नहीं हो जाता है तब तक कांग्रेस सरकार का हिस्सा नहीं होगी, लेकिन समर्थन जारी रहेगा। पार्टी सूत्र यह मान रहे है कि पीडीपी चुनाव में नेकां को नहीं बल्कि कांग्रेस को समर्थन दे सकती है। इस लिहाज से कांग्रेस को निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी मिल जाएगा।
कई वरिष्ठ नेता दावेदारी में नाम आगे कर रहे
पार्टी की दावेदारी व उम्मीदवार तय करने को लेकर कोई बैठक नहीं हुई है लेकिन जम्मू क्षेत्र से पार्टी के कई वरिष्ठ नेता प्रमुख दावेदार के रूप में अपना नाम आगे कर रहे है। पार्टी की नजरें अब नेकां पर टिकी है। जैसे ही स्थिति साफ होती है तो पार्टी उम्मीदवार के नाम पर विचार करना शुरु कर देगी। उम्मीदवार का नाम चयन करने में पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रभारी नसीर हुसैन, प्रदेश प्रधान तारिक हमीद करा व अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।
