जम्मू-कश्मीर राज्यसभा की एक सीट पर कांग्रेस पेश करेगी दावेदारी, दिग्विजय जल्द फारूक से करेंगे बात, क्या रहेगा नतीजा?

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की चार सीटों के लिए 24 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में कांग्रेस एक सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगी। इसके लिए पार्टी के कोआर्डिनेटर दिग्विजय सिंह जल्द ही नेशनल कान्फ्रेंस के प्रधान डॉ फारूक अब्दुल्ला से बात करेंगे।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, 10 अक्टूबर तक नेकां प्रधान फारूक अब्दुल्ला से बातचीत कर फैसला हो सकता है। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपना उम्मीदवार तय कर पार्टी हाईकमान को अंतिम मुहर लगाने के लिए भेजेगी। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की चार सीटों में से दो सीटें नेकां और एक सीट भाजपा को मिलना तय माना जा रहा है, लेकिन एक सीट के लिए मुकाबला होगा। इसमें कांग्रेस को नेकां के अलावा पीडीपी, माकपा और निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिलने की संभावना है।