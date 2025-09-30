केंद्रीय शिक्षा सचिव का बड़ा बयान, हर बच्चा बारहवीं कक्षा तक पढ़ाई करे, स्कूल ड्रापआउट दर शून्य करने का लक्ष्य

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के केंद्रीय सचिव संजय कुमार ने जम्मू-कश्मीर के स्कूलों का दौरा किया और शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने 100% स्कूल उपस्थिति सुनिश्चित करने और बारहवीं कक्षा तक शिक्षा को छात्रों के लिए जरूरी बताया। उन्होंने विज्ञान और नवाचार मॉडल की सराहना की और डेटा आधारित प्रशासन को मजबूत बनाने पर बल दिया ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के केंद्रीय सचिव संजय कुमार ने कहा कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे और 100 प्रतिशत स्कूल उपस्थिति सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा हर छात्र के लिए जरूरी है ताकि वे अपनी रुचियों और क्षमताओं को पहचान सकें। बारहवीं कक्षा पास करने से पहले कोई बच्चा स्कूल से ड्राप-आउट नहीं होना चाहिए। भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के केंद्रीय सचिव संजय कुमार ने आज जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर और बडगाम जिलों के विभिन्न स्कूलों का व्यापक दौरा किया। इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव राम निवास शर्मा, कश्मीर के स्कूल शिक्षा निदेशक जीएन इट्टू सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विज्ञान और नवाचार मॉडल की सराहना की उन्होंने छात्रों के विज्ञान और नवाचार मॉडल की सराहना की, खेल गतिविधियों का उद्घाटन किया, वृक्षारोपण अभियानों में भाग लिया और छात्रों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। छात्रों और शिक्षकों ने इस अवसर पर डिजिटल लाइब्रेरी, उन्नत प्रयोगशालाएं, और बेहतर बुनियादी ढांचे जैसी मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा से आत्मविश्वास आता है और यहां के छात्रों में जो आत्मविश्वास है, वह उनकी योग्यता और संवाद क्षमता से आता है।