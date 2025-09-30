केंद्रीय शिक्षा सचिव का बड़ा बयान, हर बच्चा बारहवीं कक्षा तक पढ़ाई करे, स्कूल ड्रापआउट दर शून्य करने का लक्ष्य
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के केंद्रीय सचिव संजय कुमार ने जम्मू-कश्मीर के स्कूलों का दौरा किया और शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने 100% स्कूल उपस्थिति सुनिश्चित करने और बारहवीं कक्षा तक शिक्षा को छात्रों के लिए जरूरी बताया। उन्होंने विज्ञान और नवाचार मॉडल की सराहना की और डेटा आधारित प्रशासन को मजबूत बनाने पर बल दिया ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के केंद्रीय सचिव संजय कुमार ने कहा कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे और 100 प्रतिशत स्कूल उपस्थिति सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा हर छात्र के लिए जरूरी है ताकि वे अपनी रुचियों और क्षमताओं को पहचान सकें। बारहवीं कक्षा पास करने से पहले कोई बच्चा स्कूल से ड्राप-आउट नहीं होना चाहिए।
भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के केंद्रीय सचिव संजय कुमार ने आज जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर और बडगाम जिलों के विभिन्न स्कूलों का व्यापक दौरा किया। इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव राम निवास शर्मा, कश्मीर के स्कूल शिक्षा निदेशक जीएन इट्टू सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे।
यह भी पढ़ें- आतंकवाद के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई, दक्षिण कश्मीर में आतंकवादी सहयोगी की संपत्ति कुर्क
शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा और नए संकल्प
संजय कुमार ने राजबाग हायर सेकेंडरी स्कूल, एस.पी. हायर सेकेंडरी स्कूल एम.ए. रोड श्रीनगर, गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल यारीकलां चडूरा, केजीबीवी लानिलाब, पीएम श्री हायर सेकेंडरी स्कूल ड्रगर खानसाहिब, और डायट बीरवाह (बडगाम) का निरीक्षण किया। दौरे के दौरान उन्होंने स्कूलों की कक्षाओं, विज्ञान प्रयोगशालाओं और अटल टिंकरिंग लैब का निरीक्षण किया तथा चल रहे कार्यों और छात्रों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का मौके पर मूल्यांकन किया।
विज्ञान और नवाचार मॉडल की सराहना की
उन्होंने छात्रों के विज्ञान और नवाचार मॉडल की सराहना की, खेल गतिविधियों का उद्घाटन किया, वृक्षारोपण अभियानों में भाग लिया और छात्रों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। छात्रों और शिक्षकों ने इस अवसर पर डिजिटल लाइब्रेरी, उन्नत प्रयोगशालाएं, और बेहतर बुनियादी ढांचे जैसी मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा से आत्मविश्वास आता है और यहां के छात्रों में जो आत्मविश्वास है, वह उनकी योग्यता और संवाद क्षमता से आता है।
यह भी पढ़ें- कश्मीर में तनाव की नई लहर, लद्दाख के बहाने कहीं घाटी को सुलगाने का षड्यंत्र तो नहीं?
हमारे स्कूल सही दिशा में काम कर रहे
यह देखकर संतोष होता है कि हमारे स्कूल सही दिशा में काम कर रहे हैं। यह बात उन्होंने पीएम श्री हायर सेकेंडरी स्कूल कश्मीर के ड्रागर में छात्रों से बातचीत के दौरान कही इसके बाद संजय कुमार ने जम्मू-कश्मीर के दोनों संभागों के स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें विद्या समीक्षा केंद्र को लागू करने की प्रगति पर चर्चा हुई।
स्कूल शिक्षा में डेटा आधारित प्रशासन को मजबूत बनाना है
इस पहल का उद्देश्य स्कूल शिक्षा में डेटा आधारित प्रशासन को मजबूत बनाना है, जिसमें छात्र सीखने के परिणामों, शिक्षक प्रदर्शन, स्कूल ढांचा और डिजिटल शिक्षा पहल की रीयल-टाइम निगरानी शामिल है। उन्होंने समय पर डाटा संग्रह, प्रभावी विश्लेषण और उसके उचित उपयोग पर बल दिया ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।