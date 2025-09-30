आतंकवाद के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई, दक्षिण कश्मीर में आतंकवादी सहयोगी की संपत्ति कुर्क

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां ज़िले में एक व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की।

एनआईए ने इस व्यक्ति को आतंकवादियों का कट्टर सहयोगी बताया। यह कार्रवाई आतंकवादियों के वित्तपोषण और सहायता ढांचों की चल रही जांच के तहत गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत की गई।

व्यक्ति की पहचान शोपियां के मालदीरा गांव के रहने वाले तारिक अहमद मीर के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि मीर क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों को सहायता प्रदान करने वाला एक सक्रिय सहयोगी था।

उन्होंने कहा, "गैरकानूनी गतिविधियों में सहायता और प्रोत्साहन देने में उसकी भूमिका साबित होने के बाद ही संपत्ति कुर्क की गई है।" ऐसी संपत्तियों का इस्तेमाल आतंकवादियों को पनाह देने या उनके रसद का समर्थन करने के लिए नहीं किया जाएगा।"