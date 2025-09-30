Language
    आतंकवाद के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई, दक्षिण कश्मीर में आतंकवादी सहयोगी की संपत्ति कुर्क

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 12:53 PM (IST)

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शोपियां में एक व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की जिसे आतंकवादियों का सहयोगी बताया गया है। यह कार्रवाई आतंकवादियों के वित्तपोषण और सहायता ढांचों की जांच के तहत यूएपीए के प्रावधानों के तहत की गई। तारिक अहमद मीर नामक इस व्यक्ति पर आतंकवादियों को सहायता प्रदान करने का आरोप है। एनआईए ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर संपत्ति कुर्क की।

    एनआईए ने कहा यह कार्रवाई इसलिए की जा रही है ताकि इसका इस्तेमाल आतंकवादियों के लिए न किया जा सके

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां ज़िले में एक व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की।

    एनआईए ने इस व्यक्ति को आतंकवादियों का कट्टर सहयोगी बताया। यह कार्रवाई आतंकवादियों के वित्तपोषण और सहायता ढांचों की चल रही जांच के तहत गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत की गई।

    व्यक्ति की पहचान शोपियां के मालदीरा गांव के रहने वाले तारिक अहमद मीर के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि मीर क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों को सहायता प्रदान करने वाला एक सक्रिय सहयोगी था।

    उन्होंने कहा, "गैरकानूनी गतिविधियों में सहायता और प्रोत्साहन देने में उसकी भूमिका साबित होने के बाद ही संपत्ति कुर्क की गई है।" ऐसी संपत्तियों का इस्तेमाल आतंकवादियों को पनाह देने या उनके रसद का समर्थन करने के लिए नहीं किया जाएगा।"

    एनआईए कर्मियों और स्थानीय पुलिस द्वारा परिसर में नोटिस चिपकाकर, उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद उसके घर को औपचारिक रूप से कुर्क कर लिया गया। यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को पोषित करने वाले वित्तीय और भौतिक नेटवर्क पर केंद्रीय एजेंसी की व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है।

    पिछले एक साल में एनआईए ने कथित तौर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोपी व्यक्तियों की दर्जनों संपत्तियां कुर्क की हैं। यह कार्रवाई आतंकवाद के वित्तपोषण और सहायता को रोकने के लिए की गई है।

