जम्मू-कश्मीर में DSP की मौत मामले में नया ट्विस्ट, पत्नी ने लगाए आरोप- हादसा नहीं...साजिश के तहत हुई हत्या

जम्मू में डीएसपी प्रशांत शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को उनकी पत्नी ज्योति शर्मा ने चुनौती दी है। उन्होंने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उनके पति की हत्या साजिश के तहत की गई थी जिसे सड़क दुर्घटना का रूप दिया गया। ज्योति का कहना है कि उनके पति संवेदनशील मामलों की जांच कर रहे थे।

जागरण संवाददाता, जम्मू। डीएसपी प्रशांत शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर जांच कर रही सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को पत्नी ज्योति शर्मा ने चुनौती दी है। ज्योति ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जम्मू के समक्ष उच्च स्तरीय विरोध याचिका दायर की है।

ज्योति ने याचिका में कहा कि जांच में बताया कि उनकी मौत सड़क दुर्घटना में हुई है। सत्य यह है कि प्रशांत शर्मा की हत्या सुनियोजित तरीके से साजिश के तहत की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि दिवंगत प्रशांत सीबीआई में कश्मीर में तैनात थे। उन्हें कुछ संवेदनशील मामलें की जांच में शामिल होने के कारण जम्मू में भेज दिया था। वह कई बड़े हाइ प्रोफाइल मामलों की जांच कर रहे थे।

उन पर उन मामलों को लेकर दवाब भी डाला जा रहा था। उनके पति एक ईमानदार व्यक्ति थे जिन्होंने बाहरी दबाव का विरोध किया था। उनके पति को धमकी मिली थी और उन्होंने चल रही जांच में समझौते से इन्कार कर दिया था जिस कारण उन्हें मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था।

बता दें कि 26 अप्रैल, 2024 को प्रशांत शर्मा की बीसी रोड क्षेत्र में मोटरसाइकिल दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि शर्मा की मृत्यु एक आकस्मिक हादसे के कारण हुई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और विशेषज्ञ रिपोर्टों से यह पता चलता है कि उन पर कोई हमला नहीं हुआ था।