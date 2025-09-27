सोनम वांगचुक क्यों हुए अरेस्ट, कैसे हुई हिंसा की शुरुआत? लद्दाख के DGP ने सबकुछ बताया

जम्मू-कश्मीर में लद्दाख के पुलिस महानिदेशक एसडी जम्वाल ने 24 सितंबर को हुई हिंसा के लिए भड़काऊ भाषणों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने तथाकथित पर्यावरणविदों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार के साथ चल रही बातचीत को पटरी से उतारने का प्रयास किया। पुलिस अधिकारी के अनुसार सरकारी इमारतों और राजनीतिक पार्टी कार्यालयों पर हमले हुए कई लोग घायल हुए कुछ की जान भी गई।

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। लद्दाख के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एसडी सिंह जम्वाल ने कहा कि भड़काऊ भाषण "तथाकथित पर्यावरणविद्" द्वारा दिए गए थे, जिसके कारण 24 सितंबर को केंद्र शासित प्रदेश में हिंसा हुई। लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पुलिस अधिकारी ने सोनम वांगचुक पर केंद्र के साथ बातचीत को पटरी से उतारने का आरोप लगाया और कहा कि पांच से छह हज़ार लोगों ने सरकारी इमारतों और राजनीतिक पार्टी के कार्यालयों पर हमला किया।

बातचीत को विफल बनाने का था प्रयास उन्होंने कहा, "24 सितंबर को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। चार लोगों की जान चली गई। यह सब चल रही प्रक्रियाओं (केंद्र के साथ बातचीत) को विफल करने के प्रयास किया गया है।" डीजीपी जम्वाल ने कहा, "इसमें कुछ तथाकथित पर्यावरण कार्यकर्ता शामिल थे। उनकी विश्वसनीयता पर भी सवालिया निशान है। उन्होंने मंच को हाईजैक करने की कोशिश की और इसमें प्रमुख नाम सोनम वांगचुक का है, जिन्होंने पहले भी ऐसे बयान दिए हैं और प्रक्रिया को पटरी से उतारने का काम किया है।"

बातचीत से पहले, भाषणों और वीडियो की संख्या में वृद्धि हुई, जो हमारा मानना ​​है कि कानून-व्यवस्था के लिए खतरनाक थे। हमने एफआईआर भी दर्ज कीं।" डीजीपी ने कहा कि सीआरपीएफ अधिकारियों के साथ मारपीट की गई और कम से कम तीन महिला पुलिस अधिकारी भी उस इमारत में फंसी हुई थीं जिसे जला दिया गया था।

70-80 सुरक्षा अधिकारी, इतने ही नागरिक घायल हुए डीजीपी जम्वाल ने आगे बताया कि इतने बड़े हमले को रोकने के लिए गोलीबारी की गई जिसमें चार दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुईं। पहले दिन 32 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। बाद में हमें पता चला कि 70-80 सुरक्षाधिकारी और इतनी ही संख्या में नागरिक घायल हुए थे। उनमें से सात की हालत गंभीर थी और एक महिला को इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया।