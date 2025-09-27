जम्मू-कश्मीर के जिला सांबा में जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद महिला की मौत, लापरवाही का आरोप

सांबा के क्रिस्तु ज्योति अस्पताल में जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद एक महिला की मौत हो गई जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। महिला तीन महीने से अस्पताल में इलाज करा रही थी। ऑपरेशन के बाद महिला की हालत बिगड़ी और उसे एम्स विजयपुर रेफर किया गया जहाँ उसकी मौत हो गई।

संवाद सहयोगी, जागरण, सांबा। सांबा के क्रिस्तु ज्योति अस्पताल में जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला पिछले तीन महीनों से अपना उपचार इसी अस्पताल में करवा रही थी। वीरवार को पीड़ित महिला को ऑपरेशन के लिए बुलाया था सारा परिवार ख़ुशी ख़ुशी अस्पताल पहुंचा था क्योंकि 11 वर्षों के बाद घर में खुशीयां आनी थी परन्तु किसी को क्या पता था कि खुशियां मातम में बदल जाएंगी।

ऑपरेशन के बाद डॉक्टर अस्पताल से चला गया मृत महिला की पहचान रजनी शर्मा पत्नी परवीत शर्मा निवासी हमीरपुर, राजभाग जिला कठुआ के रूप में हुई है। मृतिका के भाई ने बताया ऑपरेशन के बाद डॉक्टर अस्पताल से चला गया। यह मौत अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से ही हुई है। हम प्रशासन से मांग करते है कि इस अस्पताल पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और दोषियों को जेल की सलाखों में डाला जाए।