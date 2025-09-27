जम्मू-कश्मीर के जिला सांबा में जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद महिला की मौत, लापरवाही का आरोप
सांबा के क्रिस्तु ज्योति अस्पताल में जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद एक महिला की मौत हो गई जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। महिला तीन महीने से अस्पताल में इलाज करा रही थी। ऑपरेशन के बाद महिला की हालत बिगड़ी और उसे एम्स विजयपुर रेफर किया गया जहाँ उसकी मौत हो गई।
संवाद सहयोगी, जागरण, सांबा। सांबा के क्रिस्तु ज्योति अस्पताल में जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला पिछले तीन महीनों से अपना उपचार इसी अस्पताल में करवा रही थी। वीरवार को पीड़ित महिला को ऑपरेशन के लिए बुलाया था सारा परिवार ख़ुशी ख़ुशी अस्पताल पहुंचा था क्योंकि 11 वर्षों के बाद घर में खुशीयां आनी थी परन्तु किसी को क्या पता था कि खुशियां मातम में बदल जाएंगी।
बच्चों को जन्म देने के बाद महिला की हालत बिगड़ी
महिला ने ऑपरेशन से दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों बच्चे स्वस्थ थे परन्तु महिला की हालत बिगड़ने लगी जिसके बाद महिला को एम्स विजयपुर में रेफर किया गया परन्तु वहां पर उसकी मौत हो गई। महिला के शव का पोस्टमार्टम करने के लिए जिला अस्पताल सांबा लाया गया जहां पर परिजनों ने दियानी में स्थित क्रिस्तु ज्योति अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
ऑपरेशन के बाद डॉक्टर अस्पताल से चला गया
मृत महिला की पहचान रजनी शर्मा पत्नी परवीत शर्मा निवासी हमीरपुर, राजभाग जिला कठुआ के रूप में हुई है। मृतिका के भाई ने बताया ऑपरेशन के बाद डॉक्टर अस्पताल से चला गया। यह मौत अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से ही हुई है। हम प्रशासन से मांग करते है कि इस अस्पताल पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और दोषियों को जेल की सलाखों में डाला जाए।
महिला का शव परिजनों को सौंपा
वहीं शव का पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया दोपहर बाद महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं इस संदर्भ में पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
11 वर्ष के बाद घर में आई थी खुशी
रजनी शर्मा का विवाह परवीत शर्मा के साथ 11 वर्ष पूर्व हुआ था। दोनों बच्चे के आने से बहुत खुश थे। सभी परिवार के सदस्य भी काफी खुश थे। दंपति के यह पहले बच्चे थे। बच्चे न होने की वजह से दोनों काफी सालों से परेशान थे। गर्भवति होने का जब पता चला तो दोनों काफी खुश थे। परन्तु जैसे ही रजनी की मौत का समाचार सामने आया तो पूरे परिवार समेत गांव वाले सन्न रह गए।
सभी में काफी गुस्सा है और अस्पताल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की कर रहे हैं। पीड़ित महिला का पति सीमा सुरक्षा बल में तैनात है और वह बुधवार को ही घर पहुंचा था। अपनी पत्नी रजनी शर्मा को लेकर वह दियानी के निजी अस्पताल क्रिस्तु ज्योति में पहुंचा था परन्तु उनकी खुशियां चंद मिनटों में ही मातम में बदल गई।
