जमानत की उम्मीद लगाए बैठे फिरोज अहमद डार को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने यह कहकर अर्जी की खारिज

जेएनएफ, जागरण, जम्मू। जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट ने श्रीनगर सेंट्रल जेल में आतंकवादी साजिश रचने के आरोपित फिरोज अहमद डार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। फिरोज अहमद डार को हत्या के आरोप में 2013 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

