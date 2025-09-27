नाना ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने की कश्मीर की रक्षा, नातिर सहेज रही डोगरा विरासत, जानें इनकी कहानी और संघर्ष

ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की नातिन पूनम जम्वाल डोगरी भाषा और संस्कृति के संरक्षण में सक्रिय हैं। उन्होंने अपने पिता कुंवर वियोगी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए 2015 में कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की। यह ट्रस्ट शिक्षा छात्रवृत्ति और साहित्यिक आयोजनों के माध्यम से डोगरी भाषा और साहित्य को बढ़ावा दे रहा है।

अशोक शर्मा, जम्मू। नाना कश्मीर के रक्षक बिग्रेडियर राजेंद्र सिंह ने कश्मीर को बचाया तो उनकी नातिन पूनम जम्वाल डोगरी भाषा, साहित्य और डुग्गर संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर काम कर रही हैं। पिता ग्रुप कैप्टन रंधीर सिंह ‘कुंवर वियोगी’ की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और डोगरी को शिखर पर पहुंचाने की चाहत के साथ 2015 में कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट; केवीएमटी की संस्थापना की और इस विरासत को आगे बढ़ाने में जुट गई।

कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट की संस्थापक पूनम जम्वाल द्वारा स्थापित कुंवर वियोगी ट्रस्ट निरंतर नई ऊंचाइयां छूते हुए कलाकारों, साहित्यकारों और सकालरों को अधिक से अधिक और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस वर्ष आयोजित 10वें कुंवर वियोगी चार दिवसीय उत्सव में कविताए, संगीत और विचारों के रंग देखने को मिले। उत्सव का शुभारंभ चेतें दी लड़ी स्कालरशिप अवार्ड्स से हुआ।