जम्मू-कश्मीर में बाढ़ से जलापूर्ति-सिंचाई ढांचे को हुआ नुकसान, मंत्री राणा ने केंद्र से मांगा विशेष पैकेज

जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा ने केंद्रीय मंत्री चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल से मिलकर जम्मू-कश्मीर में बाढ़ से हुए नुकसान और जल जीवन मिशन की योजनाओं पर बात की। उन्होंने बाढ़ से जलापूर्ति और सिंचाई के ढांचे को हुए नुकसान के बारे में बताया और वित्तीय मदद की मांग की। राणा ने जल जीवन मिशन के लिए धनराशि की कमी का मुद्दा भी उठाया।

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा ने वीरवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल से मुलाकात की और उन्हें जम्मू-कश्मीर के वर्तमान मुद्दों से अवगत कराया। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में हाल ही में आई बाढ़ के कारण जलापूर्ति और सिंचाई के बुनियादी ढांचे को हुए व्यापक नुकसान और जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाओं को पूरा करने के लिए निरंतर वित्तीय सहायता की तत्काल आवश्यकता के बारे में बताया।

मंत्री कहा कि इस क्षति ने जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में सुरक्षित पेयजल और सिंचाई की पहुंच को बुरी तरह प्रभावित किया है जिससे जन स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण समुदायों के समग्र कल्याण के लिए तत्काल चुनौतियां पैदा हो गई हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसा समर्थन न केवल सामान्य स्थिति बहाल करने के लिएए बल्कि ऐसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण है जो क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाओं के बढ़ते प्रभावों का बेहतर ढंग से सामना कर सके।

वहीं केंद्रीय सहायता में कमी और धनराशि जारी होने में देरी ने मार्च 2025 तक पूर्ण संतृप्ति की महत्वाकांक्षी समय-सीमा को पूरा करने में गंभीर बाधाएं उत्पन्न की हैं। राणा ने बकाया भुगतानों को पूरा करने और कार्यान्वयन की गति बनाए रखने के लिए तत्काल अतिरिक्त धनराशि जारी करने की आवश्यकता पर बल दिया।