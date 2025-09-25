सीएम उमर ने बाढ़ प्रभावित कठुआ जिले का किया हवाई सर्वेक्षण, प्रभावितों परिवारों को 5-5 मरला जमीन देने की घोषणा

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ प्रभावित बेघर परिवारों को पांच-पांच मरला जमीन देने की घोषणा की है ताकि वे अपने आवास बना सकें। 2025 में जम्मू-कश्मीर में भारी तबाही हुई जिसमें बारिश बाढ़ और भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ। सरकार केंद्र से राहत पैकेज की उम्मीद कर रही है। बनी के विधायक ने भी प्रभावित परिवारों के लिए जमीन की मांग की है।

संवाद सहयोगी, जागरण, बिलावर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घोषणा की कि सरकार ने उन सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों को पाँच-पाँच मरला ज़मीन देने का फ़ैसला किया है जो बेघर हो गए हैं और भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण अपने घरों के नष्ट होने और ज़मीन विहीन होने के कारण पीड़ित हैं, ताकि वे आवंटित ज़मीन पर अपने आवास बना सकें।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री ने यह घोषणा बिलावर के बारिशों और भूस्खलन प्रभावित ब्लॉक डुग्गेनी के निवासियों से बातचीत के दौरान की, जिनके घर और आजीविका हाल ही में आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इससे पहले, उन्होंने बनी विधायक डॉ. रामेश्वर सिंह के साथ ज़िले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया।

मुख्यमंत्री ने विनाश के पैमाने पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मूसलाधार बारिश ने 350 से ज़्यादा पुलों, लगभग 2,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क, हज़ारों हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान पहुँचाया है, इसके अलावा खड़ी फ़सलें बह गईं और सरकारी और निजी दोनों इमारतों को नुकसान पहुँचा है। उन्होंने आगे कहा, "पुनर्स्थापन चुनौतियों की विशालता को देखते हुए, जम्मू-कश्मीर केंद्र सरकार से एक व्यापक राहत और पुनर्वास पैकेज की उम्मीद कर रहा है।"