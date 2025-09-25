शारदीय नवरात्रों में मां वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी, जानें क्या है कारण
शारदीय नवरात्रों में मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालु कटड़ा पहुंच रहे हैं। भक्तों में भारी उत्साह है और वे मां के भजनों में लीन हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात है। हालांकि रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की कम संख्या के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। व्यापारी वर्ग को उम्मीद है कि जल्द ही स्थिति में सुधार होगा और यात्रा में वृद्धि होगी।
राकेश शर्मा, जागरण, कटड़ा। जारी पवित्र शारदीय नवरात्रों में मां वैष्णो देवी के दिव्य व अलौकिक दर्शन पाने को लेकर श्रद्धालु निरंतर मां वैष्णो देवी के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। मां वैष्णो देवी को अपनी व्यथा सुनाने के साथ ही परिवार की सुख शांति की कामना कर रहे हैं।
भवन परिसर की भव्य सजावट और जगह-जगह स्थापित विशेष पंडाल श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं।शारदीय नवरात्रों में मां वैष्णो की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही है। भवन में गूंज रहे मां वैष्णो देवी के भजन श्रद्धालुओं को पूरी तरह से भक्ति रस में डुबोए हुए हैं जिसके कारण पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है।
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा बल तैनात
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ सुरक्षा बल के जवान व श्राइन बोर्ड के सहायता मित्र तैनात है। भूस्खलित क्षेत्र में एसडीआरएफ के साथ ही आपदा प्रबंधन दल तथा श्राइन बोर्ड के सफाई कर्मचारी लगातार तैनात हैं।
शारदीय नवरात्रों में खल रही श्रद्धालुओं की कमी
शारदीय नवरात्रों के बावजूद फिलहाल कटड़ा में श्रद्धालुओं की कमी लगातार देखने को मिल रही है। इसकी मुख्य वजह कटड़ा रेलवे स्टेशन पर कम संख्या में वर्तमान में ट्रेनों का आवागमन है।
बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण उत्तर भारत में कई राज्यों में तथा जम्मू कश्मीर में भी रेल मार्गों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिसके कारण कम संख्या में ही श्रद्धालु वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर आधार शिवीर कटड़ा पहुंच रहे हैं।
व्यापारी वर्ग की उम्मीदें बरकरार
हालांकि पारंपरिक तौर पर नवरात्रों में प्रतिदिन 35000 से 40000 के मध्य श्रद्धालु आधार शिविर कटड़ा पहुंचते थे परंतु वर्तमान में हालात विपरीत हैं और वर्तमान में 12000 से 15000 के मध्य श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा करने आधार शिविर कटड़ा पहुंच रहे हैं। व्यापारी वर्ग को उम्मीद है कि जल्दी ही हालत में सुधार होगा और मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी होगी।
पहले नवरात्र से अब तक कितने आए श्रद्धालु
22 सितंबर यानी कि पहले नवरात्रि में 13600 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी की यात्रा की थी तो वही दूसरे नवरात्रि यानी की 23 सितंबर को 12589 श्रद्धालु मां के दरबार पहुंचे थे और तीसरे नवरात्रि यानी की 24 सितंबर को 14526 से श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाई थी।
इसी तरह 25 सितंबर यानी आज वीरवार बाद दोपहर 2:00 बजे तक करीब 7000 श्रद्धालु पंजीकरण करवा कर भवन की ओर रवाना हो चुके थे। हालांकि अभी भी श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी है।
