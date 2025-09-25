शारदीय नवरात्रों में मां वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी, जानें क्या है कारण

शारदीय नवरात्रों में मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालु कटड़ा पहुंच रहे हैं। भक्तों में भारी उत्साह है और वे मां के भजनों में लीन हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात है। हालांकि रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की कम संख्या के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। व्यापारी वर्ग को उम्मीद है कि जल्द ही स्थिति में सुधार होगा और यात्रा में वृद्धि होगी।

राकेश शर्मा, जागरण, कटड़ा। जारी पवित्र शारदीय नवरात्रों में मां वैष्णो देवी के दिव्य व अलौकिक दर्शन पाने को लेकर श्रद्धालु निरंतर मां वैष्णो देवी के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। मां वैष्णो देवी को अपनी व्यथा सुनाने के साथ ही परिवार की सुख शांति की कामना कर रहे हैं।

भवन परिसर की भव्य सजावट और जगह-जगह स्थापित विशेष पंडाल श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं।शारदीय नवरात्रों में मां वैष्णो की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही है। भवन में गूंज रहे मां वैष्णो देवी के भजन श्रद्धालुओं को पूरी तरह से भक्ति रस में डुबोए हुए हैं जिसके कारण पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है।

शारदीय नवरात्रों में खल रही श्रद्धालुओं की कमी शारदीय नवरात्रों के बावजूद फिलहाल कटड़ा में श्रद्धालुओं की कमी लगातार देखने को मिल रही है। इसकी मुख्य वजह कटड़ा रेलवे स्टेशन पर कम संख्या में वर्तमान में ट्रेनों का आवागमन है।

बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण उत्तर भारत में कई राज्यों में तथा जम्मू कश्मीर में भी रेल मार्गों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिसके कारण कम संख्या में ही श्रद्धालु वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर आधार शिवीर कटड़ा पहुंच रहे हैं।