जम्मू की छात्रा प्रिया चौधरी ने झोपड़-पट्टी के बच्चों को शिक्षा देने का जिम्मा उठाया, जानें उनकी प्रेरणा

जम्मू की छात्रा प्रिया चौधरी जो ग्रेजुएशन के दूसरे साल में हैं गरीब बच्चों को शिक्षा देने का नेक काम कर रही हैं। वह इन बच्चों को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराती हैं जिनमें से कई कभी स्कूल नहीं गए। हेल्पिंग हैंड्स संस्था के साथ मिलकर प्रिया हफ्ते में कक्षाएं लगाती हैं और बच्चों को मुफ्त स्टेशनरी और पुस्तकें भी देती हैं।

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। स्वयं की पढ़ाई को जारी रखने के बीच ही जरूरतमंद बच्चों में शिक्षा की अलख जगाने का जज्बा किसी मिसाल से कम नहीं है। प्रिया चौधरी जो स्वयं ग्रेजुएशन के दूसरे साल की छात्रा है, वह पढ़ाई से समय निकाल कर जरूरतमंद ऐसी बच्चों को शिक्षा दे रही है जो स्कूल नहीं जाते है और ऐसे बच्चों को बुनियादी शिक्षा के बारे में भी कुछ पता नहीं है।

जम्मू की छात्रा प्रिया चौधरी केमिस्ट्री विषय के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में पढ़ाई का रही है। आयु महज बीस वर्ष के करीब है। जब उन्हें पता चला कि शहर के पंजतीर्थी इलाके में झोपड़-पट्टी में रहने वाले कई बच्चे कभी स्कूल गए ही नहीं है।

निशुल्क स्टेशनरी, पुस्तकें भी उपलब्ध करवा रहे बच्चों को निशुल्क स्टेशनरी, पुस्तकें भी उपलब्ध करवा रहे हैं। जब मैं स्कूल जाती थी तो उस समय से मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरु किया था। उस समय छोटे बच्चों ट्यूशन की जरूरत होती तो मैं पढ़ा देती थी। इसमें मुझे अच्छा लगता था।