'लद्दाख में अशांति के पीछे कोई बाहरी ताकत नहीं, हम भी उनके साथ खड़े'; फारूक ने केंद्र सरकार को घेरा

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। नेशनल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि लद्दाख में हिंसा के लिए किसी बाहरी ताकत का हाथ होने की आशंका से इंकार करते हुए कहा कि लेह में जो हुआ, वह छठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने में केंद्र की विफलता का नतीजा है।

केंद्र सरकार लद्दाख के लोगों के राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक व क्षेत्रीय हितों के संरक्षण की गारंटी देने से पीछे हट रही है। उन्हांने कहा कि लद्दाख में अशांति किसी बड़े खतरे का कारण बन सकती है। केंद्र सरकार को इससे सबक लेना चाहिए और लद्दाख के साथ साथ जम्मू कश्मीर के साथ किए गए वादों कोभी जल्द पूरा करना चाहिए।

केंद्र ने हमेशा लद्​दाख वासियों की मांगों को टाला है केंद्र सरकार ने हमेशा उनकी मांगो को टाला है और उनके आंदोलन को समाप्त करने के लिए, उनका ध्यान बंटाने के लिए एक दिखावे की हाई पावर्ड कमेटी बनाई हे जो सिर्फ बैठकाें तक सीमित रहती और एक बैठक के बाद दूसरी बैठक के लिए लंबी तारीख डालती है। केंद्र सरकार के इसी रवैये के कारण लद्दाख के लाेगों में विशेषकर युवाओं में गुस्सा और निराशा बढ़ती जा रही थी,जिसके कारण बुधवार को वहां हिंसा भड़क गई।

उम्मीदें पूरी न होने पर भड़के लद्​दाख वासी डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लद्दाख के लोगों को यकीन दिलाया गया था कि उन्हें रोजगार मिलेगा, विकास होगा, उनकी सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण होगा। इससे उनकी उम्मीदें बढ़ गई और जब वह पूरी नहीं हुई, वादे झूठे निकले तो लोग सड़कों पर आ गए। कार्यालयों में आग लगा दी गई, पुलिस गाड़ियां जला दी गईं और झड़पें हुईं। चार लोगों की जान गई, जबकि दर्जनों लोग गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती हैं।