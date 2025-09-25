जम्मू-कश्मीर राज्यसभा की 4 सीटों में से एक पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, इन नेताओं को मैदान में उतारने पर हो रहा विचार

कांग्रेस की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने कहा कि 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी आलाकमान अपनी रणनीति पर अंतिम फैसला लेगा। पार्टी नेतृत्व के साथ चर्चा के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार नेशनल काॅन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन चार में से तीन सीटें आसानी से जीत सकता है। गुलाम अहमद मीर को मैदान में उतारा जा सकता है।

डिजिटल डेस्क, जागरण श्रीनगर। कांग्रेस की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने गुरुवार को कहा कि 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी आलाकमान अपनी रणनीति पर अंतिम फैसला लेगा। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कर्रा ने कहा कि इस मामले पर पार्टी नेतृत्व के साथ चर्चा की जाएगी। सभी पहलुओं की व्यापक जांच करने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। उन्होंने इस मामले पर आगे कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूत्रों ने यह भी खुलासा किया है कि पार्टी डूरू से विधायक गुलाम अहमद मीर को मैदान में उतार सकती है। मीर पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आपको बता दें कि दिसंबर 2023 में झारखंड के प्रभारी महासचिव नियुक्त किए गए मीर वर्तमान में पश्चिम बंगाल के महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी ने झारखंड में विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया। उनके कुशल नेतृत्व में पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 16 सीटें जबकि लोकसभा चुनाव में दो सीटें जीतीं।