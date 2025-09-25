जम्मू-कश्मीर राज्यसभा की 4 सीटों में से एक पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, इन नेताओं को मैदान में उतारने पर हो रहा विचार
कांग्रेस की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने कहा कि 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी आलाकमान अपनी रणनीति पर अंतिम फैसला लेगा। पार्टी नेतृत्व के साथ चर्चा के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार नेशनल काॅन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन चार में से तीन सीटें आसानी से जीत सकता है। गुलाम अहमद मीर को मैदान में उतारा जा सकता है।
डिजिटल डेस्क, जागरण श्रीनगर। कांग्रेस की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने गुरुवार को कहा कि 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी आलाकमान अपनी रणनीति पर अंतिम फैसला लेगा।
श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए कर्रा ने कहा कि इस मामले पर पार्टी नेतृत्व के साथ चर्चा की जाएगी। सभी पहलुओं की व्यापक जांच करने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। उन्होंने इस मामले पर आगे कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
वहीं पार्टी सूत्रों के अनुसार राज्यसभा चुनावों में नेशनल काॅन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन चार में से तीन सीटें आसानी से जीतने की ओर अग्रसर है। माना जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर में छह विधायकों वाली कांग्रेस तीन "सुरक्षित" सीटों में से एक पर चुनाव लड़ सकती है।
सूत्रों ने यह भी खुलासा किया है कि पार्टी डूरू से विधायक गुलाम अहमद मीर को मैदान में उतार सकती है। मीर पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं।
आपको बता दें कि दिसंबर 2023 में झारखंड के प्रभारी महासचिव नियुक्त किए गए मीर वर्तमान में पश्चिम बंगाल के महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी ने झारखंड में विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया। उनके कुशल नेतृत्व में पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 16 सीटें जबकि लोकसभा चुनाव में दो सीटें जीतीं।
कांग्रेस जम्मू से एक अन्य वरिष्ठ नेता को मैदान में उतारने पर भी विचार कर सकती है, जो कभी इसका गढ़ था लेकिन 2014 के बाद से एक भी विधानसभा या लोकसभा सीट हासिल करने में विफल रहा।
आपको बता दें कि राज्य सभा के जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है उनमें मीर मोहम्मद फैयाज, शमशेर सिंह, गुलाम नबी आजाद और नजीर अहमद लवे शामिल हैं।
चुनाव प्रक्रिया की प्रमुख तिथियां इस प्रकार हैं:
अधिसूचना जारी करना: 6 अक्टूबर, 2025
नामांकन की अंतिम तिथि: 13 अक्टूबर, 2025
नामांकन की जाँच: 14 अक्टूबर, 2025
नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि: 16 अक्टूबर, 2025
मतदान और मतगणना की तिथि: 24 अक्टूबर, 2025, सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक (मतगणना शाम 5:00 बजे)
चुनाव समाप्ति की अंतिम तिथि: 28 अक्टूबर, 2025
आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि मतपत्र पर वरीयता अंकित करने के लिए केवल रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराए गए एकीकृत बैंगनी रंग के स्केच पेन का ही उपयोग किया जाएगा। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे।
